एमपी में शासन व्यवस्था में होगा बड़ा बदलाव, स्टेट एआई मिशन जारी करेगी सरकार

AI Impact Summit 2026-- मध्यप्रदेश की शासन व्यवस्था में जल्द ही बड़ा बदलाव होगा। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) का दखल बढ़ जाएगा। राज्य सरकार प्रदेश में एआई आधारित गवर्नेंस की कवायद में जुटी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में कहा कि हम एआई से प्रदेश के विकास की सभी संभावनाओं पर निर्भय होकर काम करेंगे। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश जल्द ही अपना स्टेट एआई मिशन लांच करेगा। सीएम मोहन यादव ने प्रदेश में एआई बेस्ड डेटा सेंटर की स्थापना के लिए निवेशकों को भी आमंत्रित किया। एमपी में एआई आधारित शासन की कवायद के संबंध में बड़ा ऐलान करते हुए उन्होंने कृषि, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और सुशासन में एआई का उपयोग करने की बात कही। सीएम मोहन यादव ने धार्मिक पर्यटन बढ़ाने और उज्जैन में होनेवाले सिंहस्थ 2028 महाकुंभ के समुचित नियोजन व प्रबंधन में भी एआई का इस्तेमाल करने का संकल्प जताया।