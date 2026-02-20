एमपी में बारिश से खराब हुए गेहूं की खरीदी पर बड़ा अपडेट, विधानसभा में गूंजा किसानों के नुकसान का मामला

भंवरसिंह शेखावत(बदनावर)-

अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश के अन्दर अप्रत्याशित रुप से कल और परसों बारिश हुई है। इससे किसानों की फसलों का भारी नुकसान हुआ है। तेज हवा के साथ बारिश से गेहूं की फसल ज्यादा प्रभावित हुई है। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि गेहूं का जो कलर है… वह समाप्त हो जाएगा और ऐसा हो गया है… पूरे प्रदेश के किसान परेशान हैं। यह गेहूं अब सरकार खरीदेगी… उस तरीके के जो मानक आपने तय किए हैं उप मुख्यमंत्रीजी… उसके मुताबिक वह गेहूं रहेगा ही नहीं और आप खरीदेंगे नहीं… किसान और परेशानी में आ जाएगा। मैं शासन से यह मांग करना चाहता हूं कि तुरंत अपने अमले को लगाएं, पटवारियों को भेजें, तहसीलदारों को भेजें, उनका आंकलन करें। जितना नुकसान किसानों का हुआ है, उसकी भरपाई की व्यवस्था करें। सारी फसलें जो हैं… बहुत ज्यादा तादाद में खराब हुई हैं पिछले दो दिन के अन्दर…