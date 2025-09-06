Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

17 हजार से ज्यादा किसानों को बड़ी राहत, खाते में पहुंचे 20.6 करोड़

MP News: मध्यप्रदेश के 17 हजार से ज्यादा किसानों को राज्य सरकार की ओर से बड़ी राहत दी गई है।

भोपाल

Avantika Pandey

Sep 06, 2025

CM Mohan Yadav news
CM Mohan Yadav ने 11 जिलों के किसानों को सिंगल क्लिक के माध्यम से 20.6 करोड़ की राहत राशि जारी की (फोटो सोर्स : @DrMohanYadav51)

MP News:मध्यप्रदेश के 17 हजार से ज्यादा किसानों को राज्य सरकार की ओर से बड़ी राहत दी गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव(CM Mohan Yadav) ने 11 जिलों के अतिवृष्टि, बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित 17,500 किसानों के खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से 20.6 करोड़ की राहत राशि ट्रांसफर की है। बता दें कि, प्रदेश के कई जिलों में प्राकृतिक आपदा के चलते किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इसके चलते सरकार से लगातार मुआवजे की मांग की जा रही थी। किसानों की मांग के बाद सरकार ने सर्वे कराया और अब उन्हें यह पैसे ट्रांसफर किए गए हैं।

किसानों से वर्चुअली चर्चा

एक्स पर जानकारी देते हुए सीएम मोहन यादव ने लिखा कि, 'आज भोपाल निवास स्थित समत्व भवन से विभिन्न जिलों के अतिवृष्टि, बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों से वर्चुअली चर्चा कर सिंगल क्लिक के माध्यम से 11 जिलों के 17,500 कृषक भाइयों-बहनों को 20.6 करोड़ की राहत राशि का अंतरण किया।'

किसानों का कल्याण हमारी प्राथमिकता

उन्होंने आगे लिखा कि, 'किसानों का कल्याण हमारी प्राथमिकता है। राज्य सरकार वर्ष 2025-26 में अब तक विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावितों को कुल 188.52 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान कर चुकी है।'

किसानों के लिए काम कर रही मोदी सरकार

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार किसानों की समृद्धि के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हमारी सरकार उनके नेतृत्व में प्रदेश के सभी किसान को संकट की घड़ी में संबल देने का प्रयास कर रही है। राहत राशि वितरण के इस अभियान से न केवल प्रभावित किसानों को तत्काल आर्थिक सहायता मिली है, बल्कि यह भी स्पष्ट हुआ है कि, एमपी सरकार आपदा के समय त्वरित निर्णय लेकर जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करने में सक्षम है।

06 Sept 2025 03:50 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 17 हजार से ज्यादा किसानों को बड़ी राहत, खाते में पहुंचे 20.6 करोड़

