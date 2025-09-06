17 हजार से ज्यादा किसानों को बड़ी राहत, खाते में पहुंचे 20.6 करोड़

MP News:मध्यप्रदेश के 17 हजार से ज्यादा किसानों को राज्य सरकार की ओर से बड़ी राहत दी गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव(CM Mohan Yadav) ने 11 जिलों के अतिवृष्टि, बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित 17,500 किसानों के खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से 20.6 करोड़ की राहत राशि ट्रांसफर की है। बता दें कि, प्रदेश के कई जिलों में प्राकृतिक आपदा के चलते किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इसके चलते सरकार से लगातार मुआवजे की मांग की जा रही थी। किसानों की मांग के बाद सरकार ने सर्वे कराया और अब उन्हें यह पैसे ट्रांसफर किए गए हैं।