Big Update: राजा रघुवंशी हत्याकांड में SIT की जांच पूरी, आरोपियों के खिलाफ 790 पन्नों की चार्जशीट…

Raja Raghuvanshi Murder Case Big Update:इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। मेघालय पुलिस एसआईटी की टीम ने राजा रघुवंशी मर्डर केस की जांच पूरी कर ली है। मेघालय पुलिस की एसआईटी ने शिलॉन्ग कोर्ट में 790 पन्नों की चार्जशीट(charge sheet) दाखिल कर दी है। इस चार्टशीट में राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी और उसके कथित बॉयफ्रेंड समेत पांच लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। बता दें कि, इस समय राजा की हत्या के आरोप में सोनम, राज समेत पांच आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं।