इंदौर

Big Update: राजा रघुवंशी हत्याकांड में SIT की जांच पूरी, आरोपियों के खिलाफ 790 पन्नों की चार्जशीट…

Raja Raghuvanshi Murder Case Update: इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। मेघालय पुलिस एसआईटी की टीम ने राजा रघुवंशी मर्डर केस की जांच पूरी कर ली है। मेघालय पुलिस की एसआईटी ने शिलॉन्ग कोर्ट में 790 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है।

इंदौर

Avantika Pandey

Sep 06, 2025

raja raghuvanshi murder case
राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ 790 पन्नों की चार्जशीट (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)

Raja Raghuvanshi Murder Case Big Update:इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। मेघालय पुलिस एसआईटी की टीम ने राजा रघुवंशी मर्डर केस की जांच पूरी कर ली है। मेघालय पुलिस की एसआईटी ने शिलॉन्ग कोर्ट में 790 पन्नों की चार्जशीट(charge sheet) दाखिल कर दी है। इस चार्टशीट में राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी और उसके कथित बॉयफ्रेंड समेत पांच लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। बता दें कि, इस समय राजा की हत्या के आरोप में सोनम, राज समेत पांच आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं।

आरोपियों के खिलाफ 790 पन्नों की चार्जशीट

राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ 790 पन्नों की चार्जशीट (फोटो सोर्स : ANI)

अतिरिक्त फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार

पूर्वी खासी हिल्स अधीक्षक विवेक सईम के मुताबिक, अतिरिक्त फोरेंसिक रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद राजा हत्याकांड के तीन अन्य सह आरोपियों के खिलाफ एक पूरक चार्जशीट(charge sheet) भी दाखिल की जाएगी। इनमें प्रॉपर्टी डीलर सिलोम जम्स, इंदौर के जिस इमारत में राजा की हत्या के बाद सोनम छिपी हुई थी, उस मकान का मालिक लोकेंद्र तोमर और सुरक्षा गार्ड बलवीर अहिरवार शामिल हैं। बता दें कि ये तीनों आरोपी फिलहाल जमानत पर हैं।

शादी-हनीमून और हत्या...

Raja Raghuvanshi Murder Case Sonam Raghuvanshi Indore Missing Couple (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया एक्स ट्विटर)
  • 11 मई : राजा की शादी सोनम से हुई।
  • 20 मई को राजा पत्नी सोनम के साथ हनीमून पर शिलांग रवाना हुआ।
  • 23 मई : राजा व सोनम के लापता होने की बात सामने आई। दोनों के परिवार पुलिस की मदद से तलाश में जुटे रहे।
  • 02 जून: शिलांग में 200 फीट गहरी खाई में राजा का शव मिला। विशेष तरह के हथियार डाओ से राजा की हत्या होने की बात सामने आई। बहू सोनम के लापता होने के बाद परिजन ने अपहरण की आशंका जताई।
  • 7 जून: मप्र के सीएम डॉ. मोहन यादव ने अमित शाह को फोन कर मामले में सीबीआइ जांच की मांग की।
  • 9 जून : सोनम ने फोन किया, राज कुशवाह, उसके दोस्त विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी गिरफ्तार।

ऐसे हत्याकांड पर क्या कहता है कानून…

  • राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा है। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के मुताबिक, पुलिस ने धारा 103, 309 व 238 बीएनएस के तहत केस दर्ज किया है। अभिभाषकों का कहना है कि यह गंभीर धाराएं हैं, दोष सिद्ध होने पर मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान है। चालान पेश होने पर धाराएं स्पष्ट होंगी।
  • अभिभाषक अभिनव पी. धनोतकर:यह धाराएं गंभीर केस में लगाई जाती हैं। इसमें आजीवन कारावास व मृत्युदंड का प्रावधान है।
  • अभिभाषक अनुराग बैजल : हत्या व लूटपाट की धाराएं गंभीरतम अपराध में आती हैं। मृत्युदंड तक का प्रावधान है।
  • अभिभाषक मनीष यादव: धारा 103 हत्या की सजा को व्याखित करती है।

Published on:

06 Sept 2025 01:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / Big Update: राजा रघुवंशी हत्याकांड में SIT की जांच पूरी, आरोपियों के खिलाफ 790 पन्नों की चार्जशीट…

