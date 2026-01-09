9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

इंदौर

पाकिस्तानी पत्नी की अपील- ‘मेरे पति ने सगाई कर ली है, अवैध रूप से हिंदुस्तान में रह रहा’

MP News: कोर्ट ने अगली सुनवाई 19 जनवरी से शुरू होने वाले सप्ताह में निर्धारित की है। निकिता ने एडवोकेट दिनेश रावत के माध्यम से याचिका दायर की है।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

Jan 09, 2026

Pakistani woman Nikita

Pakistani woman Nikita (Photo Source - Patrika)

MP News: पांच वर्ष पूर्व हुए विवाह के बाद तलाक को लेकर विवादों में घिरी पाकिस्तानी महिला निकिता की याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में सुनवाई हुई। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की कोर्ट ने हिंदुस्तान में रह रहे पति विक्रम नागदेव सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में निकिता ने आरोप लगाया है कि विक्रम अवैध रूप से भारत में रह रहा है और उसे वापस पाकिस्तान भेजा जाए।

निकिता वर्तमान में कराची (पाकिस्तान) में रह रही हैं। कोर्ट ने अगली सुनवाई 19 जनवरी से शुरू होने वाले सप्ताह में निर्धारित की है। निकिता ने एडवोकेट दिनेश रावत के माध्यम से याचिका दायर की है। इसमें विक्रम, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आयकर विभाग, इंदौर कलेक्टर, इंदौर पुलिस कमिश्नर, सिंधी पंचायत के सदस्य किशोर कोडवानी को पक्षकार बनाया है। शासन की ओर से अधिवक्ता पहले ही कोर्ट में उपस्थित हो चुके हैं।

आरोप- पति ने दिल्ली में की दूसरी युवती से सगाई

याचिका के अनुसार, निकिता और विक्रम का विवाह 20 जनवरी 2020 को कराची में हुआ था। प्रमाण के तौर पर पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। इसमें दोनों को पाकिस्तानी नागरिक बताया। निकिता ने कोर्ट को बताया, विवाह के कुछ माह बाद ससुराल ने उसे जबरन पाकिस्तान भेज दिया, जबकि वह पति के साथ रहना चाहती थी। तलाक नहीं होने के बावजूद विक्रम ने दिल्ली की एक युवती से सगाई कर ली है, जो कानूनन गलत है। अगली सुनवाई में विक्रम के जवाब और केंद्र व राज्य सरकार की भूमिका पर विचार किया जाएगा।

ये है पूरा मामाला

निकिता को पता चला कि विक्रम ने दिल्ली की एक युवती से सगाई कर ली है। 10 मार्च 2026 को शादी करने की तैयारी में है। महिला ने इंदौर में समाज की पंचायत से शादी रोकने की गुहार लगाई। पंचायत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इंदौर कलेक्टर को पत्र लिखा है। इसमें युवक को देश निकाला देने की सिफारिश की है। पंचायत और कलेक्टर कार्यालय से न्याय नहीं मिलने के बाद पाकिस्तान के कराची में रह रही निकिता ने इंदौर हाईकोर्ट की शरण ली है।

ये है जरूरी बिंदु

-पति विक्रम नागदेव और पत्नी निकिता नागदेव दोनों पाकिस्तानी हैं।

-पत्नी अभी पाकिस्तान में रह रही है।

-पति भारत में लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहा है।

-दोनों ने शादी पाकिस्तान में की और भारतीय कानून भी लागू नहीं होता।

Published on:

09 Jan 2026 11:02 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / पाकिस्तानी पत्नी की अपील- 'मेरे पति ने सगाई कर ली है, अवैध रूप से हिंदुस्तान में रह रहा'

