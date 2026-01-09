पाकिस्तानी पत्नी की अपील- ‘मेरे पति ने सगाई कर ली है, अवैध रूप से हिंदुस्तान में रह रहा’

याचिका के अनुसार, निकिता और विक्रम का विवाह 20 जनवरी 2020 को कराची में हुआ था। प्रमाण के तौर पर पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। इसमें दोनों को पाकिस्तानी नागरिक बताया। निकिता ने कोर्ट को बताया, विवाह के कुछ माह बाद ससुराल ने उसे जबरन पाकिस्तान भेज दिया, जबकि वह पति के साथ रहना चाहती थी। तलाक नहीं होने के बावजूद विक्रम ने दिल्ली की एक युवती से सगाई कर ली है, जो कानूनन गलत है। अगली सुनवाई में विक्रम के जवाब और केंद्र व राज्य सरकार की भूमिका पर विचार किया जाएगा।