राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री, तू घोल-घोल पी… सीएम मोहन यादव का ‘आनंद मंत्र’

CM Mohan Yadav- एमपी के तीर्थयात्रियों को अयोध्या और वाराणसी जाने का मौका मिला है। प्रदेश की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार उन्हें इन तीर्थों की यात्रा करा रही है। उज्जैन से तीर्थ यात्रियों को अयोध्या ले जाने वाली ट्रेन को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने मुख्यमंत्री निवास से ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यात्रियों को यात्रा के लिए मंगल कामनाएं भी दीं। उन्होंने तीर्थयात्रियों से वर्चुअली बात की और इस दौरान आनंदित होने का सूत्र भी बताया।