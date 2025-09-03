कलेक्टरों को हटाना पड़ेगा, भरी बैठक में अफसरों पर बिफराए सीएम मोहन यादव

CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश में खाद के लिए जबर्दस्त हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेशभर में किसान खाद के लिए परेशान हो रहे हैं। हालांकि सरकार पर्याप्त स्टाक होने का दावा कर रही है पर जगह जगह हो रहे किसानों के प्रदर्शनों, उन पर ला​ठीचार्ज आदि की कार्रवाइयों से पोल खुल रही है। हकीकत यह है कि प्रशासनिक दावों और व्यावहारिक स्थिति में जमीन-आसमान का अंतर है। रीवा में मंगलवार को पुलिस ने खाद के लिए परेशान किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया। इससे कई किसान घायल हो गए। किसानों पर लाठियां बरसाने की घटना पर जहां कांग्रेस हमलावर हो गई वहीं सरकार भी सक्रिय हुई। सीएम मोहन यादव ने अचानक बैठक बुलाई और कलेक्टरों को सख्त संदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि खाद का समुचित वितरण कराना कलेक्टर का दायित्व है, इसमें गड़बड़ी या अव्यवस्था के लिए वे सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे।