कलेक्टरों को हटाना पड़ेगा, भरी बैठक में अफसरों पर बिफराए सीएम मोहन यादव

CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश में खाद के लिए जबर्दस्त हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेशभर में किसान खाद के लिए परेशान हो रहे हैं।

Sep 03, 2025

CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश में खाद के लिए जबर्दस्त हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेशभर में किसान खाद के लिए परेशान हो रहे हैं। हालांकि सरकार पर्याप्त स्टाक होने का दावा कर रही है पर जगह जगह हो रहे किसानों के प्रदर्शनों, उन पर ला​ठीचार्ज आदि की कार्रवाइयों से पोल खुल रही है। हकीकत यह है कि प्रशासनिक दावों और व्यावहारिक स्थिति में जमीन-आसमान का अंतर है। रीवा में मंगलवार को पुलिस ने खाद के लिए परेशान किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया। इससे कई किसान घायल हो गए। किसानों पर लाठियां बरसाने की घटना पर जहां कांग्रेस हमलावर हो गई वहीं सरकार भी सक्रिय हुई। सीएम मोहन यादव ने अचानक बैठक बुलाई और कलेक्टरों को सख्त संदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि खाद का समुचित वितरण कराना कलेक्टर का दायित्व है, इसमें गड़बड़ी या अव्यवस्था के लिए वे सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे।

रीवा के करहिया मंडी में खाद के लिए परेशान किसानों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाईं। मंगलवार को देर रात खाद के लिए अड़े और नारेबाजी कर रहे किसानों को पुलिस ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। इस घटना में कई किसान घायल हुए हैं।
बताया जाता है कि कई किसान 48 घंटे से इंतजार में यहीं जमे थे। शाम को काउंटर बंद कर दिया तो हालात बिगड़ गए।
गुस्साए किसानों पर लाठीचार्ज किया हालांकि पुलिस का कहना है कि हल्का बल प्रयोग किया था।

इधर रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने दावा किया कि जिले में खाद का भरपूर स्टॉक है। अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी और एसडीएम वैशाली जैन ने भी कृषि उपज मंडी रीवा में किसानों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही है।

सतना में भी हुआ हंगामा

मंगलवार को खाद के लिए सतना में भी हंगामा हुआ। यूरिया के लिए परेशान किसानों ने खाद के एक ट्रक को रोक लिया। रास्ता जाम हो गया और आवागमन रुक गया।

इधर रीवा में लाइन में लगे किसानों पर लाठीचार्ज की घटना की प्रदेशभर में तीव्र प्रतिक्रिया हो रही है। सीएम मोहन यादव ने इस घटना को देखते हुए बुधवार को अचानक अधिकारियों की बैठक बुलाई। उन्होंने खाद वितरण में अव्यवस्था पर कलेक्टर को हटाने तक की बात कही। सीएम मोहन यादव ने साफ शब्दों में कहा कि ऐसे कलेक्टरों को हटाना पड़ेगा।

Madhya Pradesh / Bhopal / कलेक्टरों को हटाना पड़ेगा, भरी बैठक में अफसरों पर बिफराए सीएम मोहन यादव

