सीएम मोहन यादव की हाई प्रोफाइल बैठक, सत्ता-संगठन के लिए BJP का फॉर्मूला तैयार

MP BJP: मध्यप्रदेश भाजपा में सत्ता और संगठन के बीच समन्वय को मजबूत बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। शनिवार को सीएम आवास में भाजपा के राष्ट्रीय सहसंगठन महामंत्री शिवप्रकाश, सीएम डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में एक हाई प्रोफाइल बैठक हुई। इसमें समन्वय को लेकर एक छोटी टोली का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकार, संगठन और सत्ता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। समन्वय के इस नए फॉर्मूले के तहत गठित टोली की पहली बैठक में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद रहे।