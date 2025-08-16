देश के प्रसिद्ध संत के स्वास्थ्य पर बड़ा अपडेट, सीएम ने की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना

CM Mohan Yadav- देश के एक प्रसिद्ध संत के स्वास्थ्य पर बड़ा अपडेट सामने आया है। एमपी के सीएम मोहन यादव ने उनकी खैरियत पूछी है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। सीएम मोहन यादव ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट एवं श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष प्रसिद्ध संत महंत नृत्य गोपाल दास महाराज के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से हालचाल पूछा एवं उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। सीएम मोहन यादव ने इस संबंध में अपने एक्स हेंडल पर ट्वीट कर जानकारी दी।