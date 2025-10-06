CM Mohan Yadav बोले- सरकार चाहती है मप्र के टाइगर और असम के गैंडा एक साथ दौड़ें…

CM Mohan Yadav: मध्यप्रदेश में निवेश को लेकर सरकार ने पहली बार उत्तरी-पूर्वी राज्य असम का रुख कर रविवार को गुवाहाटी में इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निवेशकों को आमंत्रित कर कहा, मध्यप्रदेश में यदि निवेशक होटल इंडस्ट्री या अस्पताल निर्माण में निवेश करते हैं तो सौ करोड़ के निवेश में से 30 करोड़ सरकार सब्सिडी दे रही है। रोजगारपरक उद्योग लगाने पर प्रति श्रमिक पांच हजार रुपए 10 साल तक अनुदान दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि मप्र के टाइगर और असम के गैंडा एक साथ दौड़ें। असम के पास भैंसा है तो मध्यप्रदेश के पास गौर है। असम की ब्रह्मपुत्र नदी के लिए घड़ियाल और मगरमच्छ भी मध्यप्रदेश दे सकता है। इस संबंध में असम के मुख्यमंत्री से भी बात करने को कहा। सीमेंट, फार्मा, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन पर निवेशकों से चर्चा हुई।