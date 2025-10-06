Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

CM Mohan Yadav बोले- सरकार चाहती है मप्र के टाइगर और असम के गैंडा एक साथ दौड़ें…

CM Mohan Yadav: मध्यप्रदेश में निवेश को लेकर सरकार ने पहली बार उत्तरी-पूर्वी राज्य असम का रुख कर रविवार को गुवाहाटी में इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निवेशकों को आमंत्रित कर कहा, हम चाहते हैं कि मप्र के टाइगर और असम के गैंडा एक साथ दौड़ें।

3 min read

भोपाल

image

Avantika Pandey

Oct 06, 2025

CM Mohan Yadav

CM Mohan Yadav Interactive session in Guwahati assam (फोटो सोर्स : @DrMohanYadav51)

CM Mohan Yadav: मध्यप्रदेश में निवेश को लेकर सरकार ने पहली बार उत्तरी-पूर्वी राज्य असम का रुख कर रविवार को गुवाहाटी में इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निवेशकों को आमंत्रित कर कहा, मध्यप्रदेश में यदि निवेशक होटल इंडस्ट्री या अस्पताल निर्माण में निवेश करते हैं तो सौ करोड़ के निवेश में से 30 करोड़ सरकार सब्सिडी दे रही है। रोजगारपरक उद्योग लगाने पर प्रति श्रमिक पांच हजार रुपए 10 साल तक अनुदान दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि मप्र के टाइगर और असम के गैंडा एक साथ दौड़ें। असम के पास भैंसा है तो मध्यप्रदेश के पास गौर है। असम की ब्रह्मपुत्र नदी के लिए घड़ियाल और मगरमच्छ भी मध्यप्रदेश दे सकता है। इस संबंध में असम के मुख्यमंत्री से भी बात करने को कहा। सीमेंट, फार्मा, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन पर निवेशकों से चर्चा हुई।

मध्यप्रदेश में पर्याप्त लैंड बैंक

CM Mohan Yadav

मुख्यमंत्री ने निवेशकों को आमंत्रित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में पर्याप्त लैंड बैंक है। बिजली और पानी सरप्लस है। यह देश के बीच में स्थित है। यहां से सभी राज्यों की कनेक्टिविटी है। नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश की संभावनाएं बताते हुए कहा कि मप्र वह राज्य है जहां की बिजली से दिल्ली की मेट्रो चल रही है। सोलर और विंड एनर्जी की प्रदेश में अच्छी संभावनाएं हैं। सीएम ने संगीतकार भूपेन हजारिका और गायक जुबीन को भी याद किया। इससे पहले उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव राघवेन्द्र सिंह ने विभिन्न नीतियों की जानकारी दी।

यह मिले प्रमुख निवेश प्रस्ताव

  • चेयरमैन जीईआरडी फार्मास्युटिकल्स एवं चेयरमैन, फिक्की असम राज्य परिषद डॉ. घनश्याम धानुका ने आइएसओ 9001:2015 और जीएमपी मानकों के अनुरूप अत्याधुनिक फार्मास्युटिकल एवं हाइजीनिक उत्पाद बनाने का प्रस्ताव दिया।
  • लोहिया समूह के चेयरमैन कैलाश चंद्र लोहिया ने प्लास्टिक्स और पैकेजिंग निर्माण संबंधी इकाइयां स्थापित करने की बात कही।
  • प्रबंध संचालक असम बंगाल नेविगेशन आशीष फूकन ने नर्मदा, चंबल आदि प्रमुख नदियों किनारे ईको लॉज तथा बुटिक रिवर क्रूज परियोजनाएं शुरू करने, टाइगर रिजर्व व संरक्षित क्षेत्रों में सस्टेनेबल हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज के पायलट प्रोजेक्ट्स का प्रस्ताव दिया।
  • बीएमजी इंफोर्मेटिक्स प्रा. लि. के सह-अध्यक्ष जॉयदीप गुप्ता ने ईको-रिसॉर्ट और सस्टेनेबल हॉस्पिटेलिटी के साथ ईको-टूरिज्म क्लस्टर्स के विकास का आश्वासन दिया।
  • होटल पोलो टावर के हेड प्रशांत गुप्ता ने ईको टूरिज्म, वन्यजीव पर्यटन एवं अंतरदेशीय जल पर्यटन का प्रस्ताव दिया।
  • स्टार सीमेंट प्रा.लि. के सीओओ प्रदीप पुरोहित ने सीमेंट प्लांट, ग्राइंडिंग यूनिट और लॉजिस्टिक्स हब स्थापित करने का प्रस्ताव दिया।
  • आश्रम फूड्स प्रा.लि. के प्रबंध संचालक अमृत देयोरह ने खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना करने की बात कही।
  • श्री सीमेंट प्रा.लि. के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भारत शर्मा ने एकीकृत क्लिंकर और सीमेंट निर्माण संयंत्र की स्थापना मध्यप्रदेश में करने का प्रस्ताव दिया।

बांस और सिल्क को मिलाकर काम करेंगे

CM mohan yadav with Assam CM: सीएम डॉ. मोहन यादव असम के मुख्यमंत्री को महाकाल मंदिर की प्रतिकृति भेंट देते हुए।

सीएम ने बताया, असम में बांस से काफी उत्पाद बनाए जा रहे हैं। सिल्क का भी अच्छा काम हो रहा है। मध्यप्रदेश में बांस का अच्छा उत्पादन है, इसलिए प्रदेश में भी बांस के हस्तशिल्प उत्पाद सहित अन्य चीजें बनाने मिलकर काम किया जाएगा। सिल्क के क्षेत्र में भी असम की मदद से काम आगे बढ़ाया जाएगा। इस संबंध में नॉर्थ-ईस्ट केन इंडिया बंबू डेवलपमेंट काउंसिल से भी बात हुई।

पीएम मित्रा पार्क में निवेश का आमंत्रण

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निवेशकों को बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को देश के सबसे बड़े पीएम मित्रा पार्क का भूमिपूजन किया है। यह मेगा टेक्सटाइल पार्क निवेश के लिए सुनहरा अवसर है। निवेशक इस पार्क में या मध्यप्रदेश के किसी भी अंचल में अपनी औद्योगिक इकाई स्थापित करना चाहें तो हमारी सरकार सहयोगी और मददगार के रूप में साथ देगी।

मुख्यमंत्री ने श्री सीमेंट, एसएम ग्रुप, लोहिया समूह, स्टार सीमेंट, जीआरडी फार्मा, असम बंगाल नेविगेशन प्रालि, नॉर्थईस्ट केन इंडिया बंबू डेवलपमेंट काउंसिल से वन-टू-वन चर्चा की। इनसे आपसी सहयोग बढ़ाने और भविष्य की संभावनाओं पर बात हुई। खासतौर पर सीमेंट उद्योग, स्टील उद्योग, नवीकरणीय ऊर्जा, क्रूज संचालन, ईकोटूरिज्म आदि में निवेश पर इन संस्थानों से बात हुई है।

ये भी पढ़ें

सीएम मोहन यादव का असम दौरा, गुवाहाटी में करेंगे रोड शो
भोपाल
CM Mohan Yadav

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / CM Mohan Yadav बोले- सरकार चाहती है मप्र के टाइगर और असम के गैंडा एक साथ दौड़ें…

