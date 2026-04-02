बंगाल में गरजे सीएम मोहन यादव, बोले- ‘ममता बनर्जी अब दीदी नहीं अप्पी हो गई हैं’

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ममता दीदी बंगाली मानुष के अधिकारों को बांग्लादेश को देने पर तुली हुई हैं। इसलिए यह चुनाव नहीं धर्म युद्ध है। इस माहौल में श्री राम का मंत्र हम सभी को ताकत दे रहा है। पलायन के मुद्दे को लेकर सीएम मोहन यादव ने ममता सरकार को घेरते हुए कहा कि बांकुरा में 15 साल से सत्ता पर कायम ममता दीदी के राज में लोग पलायन कर रहे हैं। कोई ओडीशा जा रहा है, कोई महाराष्ट्र जा रहा है, कोई झारखंड जा रहा है। बांग्लादेश से घुसपैठ के मामले में सीएम ने कहा कि वर्तमान में बंगाल का युवा कंगाल हो रहा है और बांग्लादेशी मालामाल हो रहा है। बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं और हमारे अधिकारों पर कब्जा कर रहे हैं। बांग्लादेश के लोगों के लिए बंगाल में कोई जगह नहीं है।