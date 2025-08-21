Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

सीएम मोहन यादव की बैक-टू-बैक बैठकें, कई परियोजनाओं का करेंगे भूमिपूजन

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव(CM Mohan Yadav) गुरुवार को बैक-टू-बैक बैठकों और कार्यकर्मों में व्यस्त रहेंगे।

भोपाल

Avantika Pandey

Aug 21, 2025

CM Mohan Yadav back to back meetings
CM Mohan Yadav back to back meetings (फोटो सोर्स : @DrMohanYadav51)

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव(CM Mohan Yadav) गुरुवार को बैक-टू-बैक बैठकों और कार्यकर्मों में व्यस्त रहेंगे। आज सीएम युवाओं को सौगत देंगे। साथ ही करोंड़ो की परियोजनाओ का भूमिपूजन करेंगे। सीएम पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। साथ ही प्रदेश स्थापना दिवस के आयोजन को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे।

युवाओं को देंगे सौगात

सीएम मोहन यादव(CM Mohan Yadav) सुबह 11 बजे ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं के संचालन और संधारण की नीति के प्रारूप पर प्रस्तुतीकरण को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। वहीं दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री कुशाभाऊ ठाकरे हॉल पहुंचेंगे, जहां वे अमृत 2.0 परियोजनाओं के तहत 74 जल संरचनाओं के नवीनीकरण कार्यों का भूमिपूजन करेंगे। इन परियोजनाओं की लागत लगभग 50 करोड़ रुपये है। इसके साथ ही, वे युवाओं को सौगात देंगे। सीएम युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे, जिससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।

ये भी पढ़ें

एमपी कांग्रेस का चेतावनी पत्र, 24 घंटे में सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के निर्देश जारी
भोपाल
mp congress jitu patwari

दोपहर 1:30 बजे मुख्यमंत्री मोहन यादव 74 बंगले जाएंगे। यहां वे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे।

सीएम की समीक्षा बैठक

जानकारी के मुताबिक, सीएम मोहन यादव दोपहर 2:10 बजे मुख्यमंत्री मंत्रालय पहुंचेंगे। यहां वे मध्यप्रदेश स्थापना दिवस के आयोजन को लकर समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं शाम 4:30 बजे सीएम मोहन जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे।

ये भी पढ़ें

पूरी हो गई BJP की रायशुमारी, अब खुलेंगे संगठनात्मक नियुक्ति के लिफाफे
भोपाल
appointment, BJP leaders

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Aug 2025 08:47 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / सीएम मोहन यादव की बैक-टू-बैक बैठकें, कई परियोजनाओं का करेंगे भूमिपूजन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.