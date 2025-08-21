सीएम मोहन यादव की बैक-टू-बैक बैठकें, कई परियोजनाओं का करेंगे भूमिपूजन

सीएम मोहन यादव(CM Mohan Yadav) सुबह 11 बजे ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं के संचालन और संधारण की नीति के प्रारूप पर प्रस्तुतीकरण को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। वहीं दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री कुशाभाऊ ठाकरे हॉल पहुंचेंगे, जहां वे अमृत 2.0 परियोजनाओं के तहत 74 जल संरचनाओं के नवीनीकरण कार्यों का भूमिपूजन करेंगे। इन परियोजनाओं की लागत लगभग 50 करोड़ रुपये है। इसके साथ ही, वे युवाओं को सौगात देंगे। सीएम युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे, जिससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।