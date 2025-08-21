सीएम मोहन यादव की बैक-टू-बैक बैठकें, कई परियोजनाओं का करेंगे भूमिपूजन

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव(CM Mohan Yadav) गुरुवार को बैक-टू-बैक बैठकों और कार्यकर्मों में व्यस्त रहेंगे। आज सीएम युवाओं को सौगत देंगे। साथ ही करोंड़ो की परियोजनाओ का भूमिपूजन करेंगे। सीएम पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। साथ ही प्रदेश स्थापना दिवस के आयोजन को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे।
सीएम मोहन यादव(CM Mohan Yadav) सुबह 11 बजे ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं के संचालन और संधारण की नीति के प्रारूप पर प्रस्तुतीकरण को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। वहीं दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री कुशाभाऊ ठाकरे हॉल पहुंचेंगे, जहां वे अमृत 2.0 परियोजनाओं के तहत 74 जल संरचनाओं के नवीनीकरण कार्यों का भूमिपूजन करेंगे। इन परियोजनाओं की लागत लगभग 50 करोड़ रुपये है। इसके साथ ही, वे युवाओं को सौगात देंगे। सीएम युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे, जिससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।
दोपहर 1:30 बजे मुख्यमंत्री मोहन यादव 74 बंगले जाएंगे। यहां वे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे।
जानकारी के मुताबिक, सीएम मोहन यादव दोपहर 2:10 बजे मुख्यमंत्री मंत्रालय पहुंचेंगे। यहां वे मध्यप्रदेश स्थापना दिवस के आयोजन को लकर समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं शाम 4:30 बजे सीएम मोहन जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे।