Ladli Behna Yojana- आज लाड़ली बहनों के खाते में आएगी 32वीं किस्त, सीएम करेंगे 1836 करोड़ ट्रांसफर

Ladli Behna Yojana 32nd Installment: लाड़ली बहना योजना के तहत शुक्रवार को 32वीं किस्त का अंतरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव नर्मदापुरम जिले के माखन नगर (बाबई) में आयोजित राज्यस्तरीय लाड़ली बहना सम्मेलन से राशि ट्रांसफर करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों के बैंक खातों में 1500 रुपए की राशि सीधे भेजी जाएगी। इस किस्त में कुल 1836 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित होगी। (mp news)