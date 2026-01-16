Ladli Behna Yojana- आज लाड़ली बहनों के खाते में आएगी 32वीं किस्त, सीएम करेंगे 1836 करोड़ ट्रांसफर

Ladli Behna Yojana 32nd Installment (फोटो- Patrika.com)
Ladli Behna Yojana 32nd Installment: लाड़ली बहना योजना के तहत शुक्रवार को 32वीं किस्त का अंतरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव नर्मदापुरम जिले के माखन नगर (बाबई) में आयोजित राज्यस्तरीय लाड़ली बहना सम्मेलन से राशि ट्रांसफर करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों के बैंक खातों में 1500 रुपए की राशि सीधे भेजी जाएगी। इस किस्त में कुल 1836 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित होगी। (mp news)
राज्यस्तरीय सम्मेलन के लिए माखन नगर में प्रशासनिक और तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में लाड़ली बहनों की उपस्थिति को देखते हुए बैठने, पेयजल, सुरक्षा और यातायात की विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। कार्यक्रम के दौरान डीबीटी प्रक्रिया की निगरानी के लिए संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे, ताकि राशि अंतरण में किसी प्रकार की तकनीकी बाधा न आए।
सम्मेलन में मुख्यमंत्री योजना की प्रगति, लाभार्थियों की संख्या और आगामी चरणों से जुड़ी जानकारी साझा करेंगे। इसके साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा योजना के क्रियान्वयन से संबंधित प्रस्तुति भी दी जाएगी। कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आईं चयनित लाड़ली बहनों से संवाद का भी एजेंडा तय किया गया है।
इसी मंच से मुख्यमंत्री 29 लाख बहनों को गैस सिलेंडर रीफिलिंग सहायता राशि का अंतरण भी करेंगे। इसके तहत 90 करोड़ रुपए से अधिक की राशि लाभार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। यह अंतरण उज्ज्वला योजना से जुड़ी पात्र महिलाओं के लिए निर्धारित है। सम्मेलन के माध्यम से सरकार योजना के नियमित क्रियान्वयन और समयबद्ध भुगतान का संदेश देने के साथ-साथ लाभार्थी केंद्रित प्रशासनिक व्यवस्था को भी रेखांकित करेगी। (mp news)
