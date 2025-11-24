Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में गेहूं खरीदी पर सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, जानिए किसानों को इस बार कितना मिलेगा बोनस

Wheat- गेहूं की 2600 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदी होगी, नागरिक आपूर्ति निगम ही खरीदेगा

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Nov 24, 2025

CM Mohan Yadav's big announcement to procure wheat in MP

CM Mohan Yadav's big announcement to procure wheat in MP

Wheat- मध्यप्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर छाए असमंजस के बादल छंट गए हैं। इस बार भी राज्य सरकार ही किसानों से सीधे गेहूं खरीदेगी। सीएम डॉ. मोहन यादव ने खुद यह ऐलान किया। उन्होंने रविवार को सागर जिले के बंडा में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि प्रदेश सरकार के पास किसानों के हित में पैसोें की कोई कमी नहीं है। प्रदेश में पिछले साल की तरह इस साल भी किसानों से एमएसपी पर गेहूं खरीदा जाएगा। किसानों को राज्य सरकार प्रोत्साहन राशि भी देगी हालांकि इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी हो जाने के कारण बोनस में उसका अंशदान कम हो गया है।

मध्यप्रदेश सरकार ने 72 हजार करोड़ रुपए के कर्ज का हवाला देते हुए इस बार केंद्र से गेहूं खरीदी करने का आग्रह किया था। सीएम डॉ. मोहन यादव ने इस संबंध में केंद्र को पत्र भी लिखा था। इस वजह से गेहूं खरीदी को लेकर किसान सशंकित थे। बंडा में सार्वजनिक मंच से सीएम मोहन यादव ने गेहूं खरीदने का ऐलान कर किसानों की चिंता खत्म कर दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ही एमएसपी पर गेहूं खरीदी करेगी।

सीएम मोहन यादव ने कहा कि पिछले साल की तरह इस साल भी प्रदेश के किसानों से एमएसपी 2600 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से गेहूं खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है।

बोनस भी देगी सरकार

राज्य में किसानों से गेहूं की खरीदी नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से की जाएगी। प्रदेश सरकार किसानों को प्रोत्साहन राशि यानि बोनस भी देगी हालांकि इसबार उसका अंशदान कम होगा। पिछले साल यानि 2024-25 में गेहूं की एमएसपी 2425 रुपए प्रति क्विंटल् थी। ऐसे में राज्य सरकार ने 175 रुपए का बोनस मिलाकर कुल 2600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदा था। इस बार यानि 2025–26 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। ऐसे में राज्य सरकार बोनस के रूप में इस बार मात्र 15 रुपए ही मिलाएगी।

ये भी पढ़ें

एमपी में गंदा धंधा, महाराष्ट्र से लग्जरी कारों से आकर लाखों उड़ा रहे बिजनेसमेन
भोपाल
Several employees suspended and two policemen dismissed in MP

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

24 Nov 2025 09:19 pm

Published on:

24 Nov 2025 09:18 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में गेहूं खरीदी पर सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, जानिए किसानों को इस बार कितना मिलेगा बोनस

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के 8 जिलों के किसानों को बड़ी सौगात, 24000 करोड़ की योजना का मिलेगा लाभ

8 districts of MP will benefit from the 24,000 crore PM Dhan Dhanya Yojana
भोपाल

एमपी में IAS अफसर ने ‘शादी’ में मांगा आरक्षण, कहा- ब्राह्मण बहू दान में मिले…तब तक रहे आरक्षण

ias santosh verma
भोपाल

धर्मेंद्र ने एमपी के इस शहर को बना दिया ‘बनारस’, परिवार के साथ कई दिनोें तक रुके

Dharmendra transformed Maheshwar in MP into 'Banaras'
भोपाल

एमपी की ‘हवा’ में घुला जहर: AQI 300 पार, ताजा रिपोर्ट ने चौंकाया

mp news
भोपाल

‘भोपाल से मंडीदीप’ तक हाईवे जाम: मासूम से दुष्कर्म मामले में लाठीचार्ज, पुलिस ने खदेड़ा

bhopal news
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.