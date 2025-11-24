एमपी में गेहूं खरीदी पर सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, जानिए किसानों को इस बार कितना मिलेगा बोनस

Wheat- मध्यप्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर छाए असमंजस के बादल छंट गए हैं। इस बार भी राज्य सरकार ही किसानों से सीधे गेहूं खरीदेगी। सीएम डॉ. मोहन यादव ने खुद यह ऐलान किया। उन्होंने रविवार को सागर जिले के बंडा में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि प्रदेश सरकार के पास किसानों के हित में पैसोें की कोई कमी नहीं है। प्रदेश में पिछले साल की तरह इस साल भी किसानों से एमएसपी पर गेहूं खरीदा जाएगा। किसानों को राज्य सरकार प्रोत्साहन राशि भी देगी हालांकि इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी हो जाने के कारण बोनस में उसका अंशदान कम हो गया है।