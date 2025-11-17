सीएम मोहन यादव के दिल्ली दौरे से मची खलबली, मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज

CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश के राजनैतिक हल्कों में इन दिनों मंत्रिमंडल विस्तार और निगम-मंडलों में नियुक्तियों की चर्चा चल रही है। बीजेपी के अनेक वरिष्ठ नेताओं को निगम-मंडलों में समायोजित किया जाना है। सूची काफी पहले ही तैयार हो चुकी है पर बिहार चुनाव की वजह से घोषणा अटकी रही। अब इसमें आंशिक संशोधन के बाद अंतिम रूप देने की कवायद चल रही है। जल्द ही यह सूची जारी होने का अनुमान जताया जा रहा है। इधर मंत्रिमंडल में व्यापक बदलाव की बात भी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि कुछ वरिष्ठ मंत्रियों के कामकाज से हाईकमान खुश नहीं है। इन चर्चाओं को तब बल मिला जब रविवार को सीएम मोहन यादव दिल्ली पहुंच गए। निगम-मंडलों में पद और मंत्री पद के दावेदारों की सांसें तेज हो गईं। हालांकि सीएम मोहन यादव के दिल्ली दौरे के दूसरे दिन भी राजनैतिक नियुक्तियों पर कोई अपडेट सामने नहीं आया है। आधिकारिक रूप से उनकी केंद्रीय मंत्री डॉ. मनोहरलाल खट्टर से मुलाकात की बात बताई गई है।