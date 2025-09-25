भोपाल में CMRS टीम, अंतिम चरण में मेट्रो की टेस्टिंग, ओके रिपोर्ट मिलते ही दौड़ेगी मेट्रो

MP News: अक्टूबर में भोपाल मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर कमर्शियल रन शुरू करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के तहत गुरुवार को कमिश्रर मेट्रो रेल सेटी की टीम ने निरीक्षण शुरू किया। पहले चरण में मेट्रो रैक, स्टेशन व इनके मेंटेनेंस की जगह सुभाष डिपो जांच की। दो से तीन चरण में निरीक्षण होगा। बता दें कि, सीएमआरएस की टीम बुधवार रात को भोपाल पहुंची। अंतिम चरण में मेट्रो की टेस्टिंग पहुंच चुकी है। सीएमआरएस की टीम से 'ओके' रिपोर्ट मिलने के बाद ही कमर्शियल रन शुरू होगा।
सीएमआएस टीम के निरीक्षण के पहले एमडी एस कृष्ण चैतन्य ने निरीक्षण किया। उपस्थित इंजीनियर, अफसरों, कंसल्टेंट से एक ही बात कही, कहीं खामी नजर नहीं आनी चाहिए। सीएमआरएस की टीम बुधवार रात को भोपाल पहुंची। दो से तीन चरण में निरीक्षण होगा। इसके बार सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके बाद ही कमर्शियल रन यानी यात्रियों के साथ मेट्रो का संचालन शुरू किया जा सकेगा।
एमडी ने मेट्रो के अलकापुरी और डीआरएम ऑफिस मेट्रो स्टेशनों पर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। सीएमआरएस निरीक्षण संबंधी तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। यहां उन्होंने आमजन, यात्री से संबंधित सुविधाओ जैसे स्टेशन के एंट्री- एक्सिट, लिट, एस्कलैटर, प्रसाधन सुविधाएं, कंट्रोल रूम, फायर सेटी ट्रैक और पॉवर सप्लाई सिस्टम, टेलीकॉम व्यवस्था समेत विभिन्न तकनीकी और परिचालनात्मक तैयारियों की जानकारी ली।