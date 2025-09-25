भोपाल में CMRS टीम, अंतिम चरण में मेट्रो की टेस्टिंग, ओके रिपोर्ट मिलते ही दौड़ेगी मेट्रो

MP News: अक्टूबर में भोपाल मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर कमर्शियल रन शुरू करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के तहत गुरुवार को कमिश्रर मेट्रो रेल सेटी की टीम ने निरीक्षण शुरू किया। पहले चरण में मेट्रो रैक, स्टेशन व इनके मेंटेनेंस की जगह सुभाष डिपो जांच की। दो से तीन चरण में निरीक्षण होगा। बता दें कि, सीएमआरएस की टीम बुधवार रात को भोपाल पहुंची। अंतिम चरण में मेट्रो की टेस्टिंग पहुंच चुकी है। सीएमआरएस की टीम से 'ओके' रिपोर्ट मिलने के बाद ही कमर्शियल रन शुरू होगा।