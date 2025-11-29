बढ़ती ठंड और प्रदूषण से बढ़ रहा फेफड़ों में संक्रमण, रात में अचानक 4 डिग्री गिरा तापमान

Weather Effect : मौसम के बदलते तेवर और प्रदूषण ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में फेफड़ों के संक्रमण के मामले बढ़ा दिए हैं। ओपीडी में हर रोज मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 10 दिनों में फेफड़ों के संक्रमण के मरीज लगभग 25 प्रतिशत बढ़ गए हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने बताया कि, इनमें से 40 प्रतिशत मरीजों की हालत गंभीर है। उन्हें एंटीबायोटिक के साथ स्टेरॉयड देना पड़ रहा है।