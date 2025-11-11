Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

एमपी में रिकॉर्ड तोड़ ठंड : ये शहर शिमला – मसूरी से भी ठंडे, 18 जिलों में Cold Wave Alert

Cold Wave Alert : नवंबर में ही प्रदेश के कई जिलों में रिकॉर्ड ठंड पड़ रही है। राजधानी भोपाल और इंदौर में शीतलहर चल रही है। यहां तापमान में आई गिरावट पर गौर करें तो एमपी के ये दोनों शहर शिमला और मसूरी से भी ज्यादा ठंडे पड़ रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Faiz Mubarak

Nov 11, 2025

Cold Wave Alert

एमपी में रिकॉर्ड तोड़ ठंड (Photo Source- Patrika)

Cold Wave Alert :मध्य प्रदेश में इस साल नवंबर के महीनें में रिकॉर्ड ठंड देखने को मिल रही है। राजधानी भोपाल और इंदौर में शीतलहर का असर है। यहां तापमान में आई गिरावट पर गौर करें तो एमपी के ये दोनों शहर शिमला और मसूरी से भी ज्यादा ठंडे पड़ रहे हैं। कई शहरों में पारा रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। शहडोल में पारा 7 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं, आज मंगलवार को मौसम विभाग ने सूबे के 18 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग के मुताबिक, एमपी के उत्तरी हिस्से में एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) एक्टिव है। जिससे उत्तरी हवाएं आ रही हैं। जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हो रही है। इस वजह से ठंड बढ़ गई है। भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर और शहडोल संभाग के जिलों में तापमान सामान्य से 2.5 डिग्री कम रहा।

भोपाल-इंदौर का न्यूनतम तापमान

प्रदेश के शहरों में पहाड़ों से भी ज्यादा सर्दी पड़ रही है। भोपाल ने शिमला तो इंदौर ने मसूरी को भी पीछे छोड़ दिया। रविवार-सोमवार की रात में शिमला में पारा 8.8 डिग्री दर्ज किया गया। इतना ही तापमान भोपाल में भी रहा। इंदौर में पारा 7.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। जबकि मसूरी में 8.6 डिग्री दर्ज किया गया।

11 शहरों का पारा 10 से भी नीचे

वहीं, 11 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। शहडोल के कल्याणपुर में पारा 7.2 डिग्री जबकि राजगढ़ में 7.6 डिग्री रहा। वहीं अनूपपुर के अमरकंटक में 8.4 और उमरिया में 8.5, बैतूल में 9 डिग्री, बालाघाट के मलाजखंड-रीवा में 9.1 डिग्री, छतरपुर के नौगांव में 9.5 डिग्री और छिंदवाड़ा में 9.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया।

24 घंटे में यहां शीतलहर का अलर्ट

मौसम विभाग ने मंगलवार को प्रदेशभर के 18 जिलों के लिए कोल्ड वेव का अलर्ट है। भोपाल, इंदौर और राजगढ़ में तीव्र शीतलहर और छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, शहडोल, शाजापुर, बैतूल, सीहोर, मंडला, रीवा, देवास, मैहर और मऊगंज में शीतलहर चलेगी। वहीं बालाघाट के तापमान में भी खासी गिरावट देखने को मिलेगी।

11 Nov 2025 08:59 am

