एमपी में रिकॉर्ड तोड़ ठंड : ये शहर शिमला – मसूरी से भी ठंडे, 18 जिलों में Cold Wave Alert

Cold Wave Alert :मध्य प्रदेश में इस साल नवंबर के महीनें में रिकॉर्ड ठंड देखने को मिल रही है। राजधानी भोपाल और इंदौर में शीतलहर का असर है। यहां तापमान में आई गिरावट पर गौर करें तो एमपी के ये दोनों शहर शिमला और मसूरी से भी ज्यादा ठंडे पड़ रहे हैं। कई शहरों में पारा रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। शहडोल में पारा 7 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं, आज मंगलवार को मौसम विभाग ने सूबे के 18 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है।