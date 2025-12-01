Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

ठंड ने तोड़ा 84 साल का रिकॉर्ड, दिसंबर में इस दिन से शीतलहर और कोहरे का अलर्ट

Cold Wave And Fog Alert : इस बार नवंबर से ज्यादा ठंड दिसंबर में पड़ेगी। क्योंकि, इस बार उत्तरी के साथ राजस्थान की ओर से पश्चिमी सर्द हवा भी आ रही है, जिससे अधिक रफ्तार से सर्द हवा एमपी आ रही है।

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 01, 2025

Cold Wave And Fog Alert

ठंड ने तोड़ा 84 साल का रिकॉर्ड (Photo Source- Patrika)

Cold Wave And Fog Alert : इस बार मध्य प्रदेश में नवंबर माह के भीतर ही कड़ाके की ठंड के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। विभाग की मानें तो नवंबर की विदाई तेज सर्दी के साथ हुई है, जिसने राजधानी भोपाल में बीते 84 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। हालांकि, ये तो सिर्फ ठंड की शुरुआत है। आज से शुरु हुए दिसंबर महीने में और कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई गई है।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि, इस बार नवंबर से ज्यादा ठंड दिसंबर में पड़ने की अधिक संभावना है। इसका कारण ये है कि, इस बार शहर में उत्तरी के साथ-साथ राजस्थान की ओर से पश्चिमी हवा का प्रभाव भी बना हुआ है, जिससे अधिक रफ्तार से सर्द हवा एमपी में एंटर हो रही है। ऐसे में दिसंबर में भी तेज सर्दी का दौर दिखाई दे सकता है। पहले सप्ताह में सर्दी का असर मिलाजुला रहेगा, लेकिन दूसरे सप्ताह से तेज ठंड का दौर शुरु होगा।

3.1 डिग्री है ऑल टाइम रेकार्ड, पिछले साल पहुंचा था करीब

शहर में पिछले साल दिसंबर में कड़ाके की सर्दी पड़ी थी। दिसंबर में सर्वाधिक सर्दी का रेकॉर्ड 11 दिसंबर 1966 का है, तब तापमान 3.1 डिग्री था, पिछले साल भी 16 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 3.3 तक पहुंच गया था और 1966 का रेकॉर्ड टूटते टूटते बचा था। इस बार नवंबर में सर्दी का 84 वर्ष पुराना रिकार्ड टूटा है, ऐसे में देखना यह है कि क्या दिसंबर में भी सर्दी का रेकॉर्ड टूटता है।

दूसरे हफ्ते से बढ़ेगी ठंड

मौसम विशेषज्ञ ए.के शुक्ला का कहना है कि, इस बार भोपाल में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। इसी तरह का ट्रेंड दिसंबर में भी रहने के आसार है। इसका कारण ये है कि, अबतक जो हवा आ रही है, वह उत्तर और पश्चिम से आ रही है। सर्द हवा को राजस्थान की ओर से भी गति मिल रही है, जो मध्य क्षेत्र तक बनी है। साथ ही, इस बार लानीना का भी प्रभाव है। इसके कारण भोपाल में अपेक्षाकृत नवंबर में ज्यादा सर्दी रही है और रिकांर्ड टूटा है। इसी तरह का ट्रेंड दिसंबर में भी रहने की उम्मीद है।

