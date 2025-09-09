एमपी के अफसरों की लगेगी क्लास, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

CM Mohan Yadav- राजधानी भोपाल में मंगलवार को राज्य मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अनेक अहम निर्णय लिए गए। इससे पहले उन्होंने मंत्रालय में मंत्रियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया जीएसटी रिफॉर्म आम लोगों को स्वावलंबी बनाएगा। उन्होंने स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि अबकी बार पूरा देश स्वदेशी से समृद्धि के संकल्प के साथ दीपावली मनाएगा। सीएम डॉ. यादव ने मंत्रियों को कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के बारे में भी अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया इसमें प्रदेश के सभी बड़े अफसरों से आगामी वर्षों की कार्ययोजना के बारे में जानकारी ली जाएगी।