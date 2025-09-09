Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

एमपी के अफसरों की लगेगी क्लास, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

CM Mohan Yadav- राजधानी भोपाल में मंगलवार को राज्य मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अनेक अहम निर्णय लिए गए।

भोपाल

deepak deewan

Sep 09, 2025

Collector-Commissioner conference will be held in Bhopal after Dussehra
Collector-Commissioner conference will be held in Bhopal after Dussehra (फोटो सोर्स : @DrMohanYadav51)

CM Mohan Yadav- राजधानी भोपाल में मंगलवार को राज्य मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अनेक अहम निर्णय लिए गए। इससे पहले उन्होंने मंत्रालय में मंत्रियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया जीएसटी रिफॉर्म आम लोगों को स्वावलंबी बनाएगा। उन्होंने स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि अबकी बार पूरा देश स्वदेशी से समृद्धि के संकल्प के साथ दीपावली मनाएगा। सीएम डॉ. यादव ने मंत्रियों को कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के बारे में भी अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया इसमें प्रदेश के सभी बड़े अफसरों से आगामी वर्षों की कार्ययोजना के बारे में जानकारी ली जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी मंत्रियों से जीएसटी सुधारों की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने को कहा। उन्होंने इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने को भी कहा। सीएम डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 17 सितंबर के दौरे के बारे में बताते हुए कहा कि पीएम मित्र पार्क के उद्घाटन के साथ स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार, स्वदेशी, एक पेड़ मां के नाम, एक बगिया मां के नाम, पीएम-जनमन योजना, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान और मिशन कर्मयोगी थीम पर भी कार्यक्रम होंगे।

दशहरे के बाद लगेगी कलेक्टर-कमिश्नर की क्लास

दशहरे के बाद प्रदेशभर के कलेक्टर-कमिश्नर की भोपाल में क्लास लगेगी। उनसे आगामी वर्षों की कार्य योजना और विजन डॉक्यूमेंट पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। मंत्रियों को संबोधित करते हुए सीएम डॉ. मोहन यादव ने कलेक्टर-कमिश्नर की इस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस में राज्य के सभी वरिष्ठ अफसर शामिल होंगे। कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, आईजी और पुलिस कमिश्नर भाग लेंगे। खासतौर पर कार्ययोजना मांगी जाएगी।

