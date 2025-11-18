कलेक्टरों को लगी फटकार तो होने लगा ताबड़तोड़ एक्शन, 30 से ज्यादा कर्मचारियों पर कार्रवाई

MP News: मतदाता सूची के शुद्धिकरण (एसआइआर) प्रक्रिया में लगे बीएलओ सहित अन्य सहयोगी स्टाफ की शामत आ गई है। केंद्रीय चुनाव आयोग की जिला कलेक्टरों को लगाई गई फटकार के बाद प्रदेशभर में ताबड़तोड़ एक्शन का दौर जारी है। रविवार को केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक के बाद सोमवार को 10 बीएलओ सहित एसआईआर प्रक्रिया में लगे 30 से ज्यादा कर्मचारियों पर निलंबन और वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई की गई है। इसमें अकेले सतना जिले में 5 बीएलओ पर गाज गिरी है। इसके अलावा भोपाल और शहडोल में भी लापरवाही बरतने वाले बीएलओ को सस्पेंड किया गया। इसके बाद से बीएलओ में हड़कंप मचा हुआ है।