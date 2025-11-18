स्वास्थ्य शिविर में महिला की मौत, उप मुख्यमंत्री समेत 75 डॉक्टर थे मौजूद, फिर भी नहीं बची जान

मामले को लेकर मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह ने कहा, मौत का कारण स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि परिजन का कहना है कि जब महिला घर से आई तब स्वस्थ थी। प्रशासन के शिविर में महिला की मौत होना भी गंभीर मामला है। जबकि गम्भीर रोगियों को बड़े अस्पताल में इलाज कराने की बात शिविर में कही गई थी। ऐसी स्थिति में प्रशासन की निगरानी में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि और किसी गरीब के साथ इस तरह की घटना न हो।