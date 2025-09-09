जल्दी से निपटा लें जरूरी काम, भोपाल के 30 इलाकों में 6 घंटे गुल रहेगी बिजली

Power Supply Cut : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहने वालों के लिए अहम खबर है। शहर के कई इलाकों को आज लंबी बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा। बिजली कंपनी की ओर से जारी सूचना के अनुसार, आज शहर के कई इलाकों में शटडाउन की स्थिति रहेगी। इस दौरान शहर की अलग-अलग जगहों पर 3 से 6 घंटे के बीच बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।