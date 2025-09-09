जल्दी से निपटा लें जरूरी काम, भोपाल के 30 इलाकों में 6 घंटे गुल रहेगी बिजली

Power Supply Cut : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहने वालों के लिए अहम खबर है। शहर के कई इलाकों को आज लंबी बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा। बिजली कंपनी की ओर से जारी सूचना के अनुसार, आज शहर के कई इलाकों में शटडाउन की स्थिति रहेगी। इस दौरान शहर की अलग-अलग जगहों पर 3 से 6 घंटे के बीच बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।
इस संबंध में बिजली कंपनी का कहना है कि, मेंटेनेंस और सुधार कार्यों के चलते अलग-अलग समय के लिए अलग अलग इलाकों में शटडाउन किया जा रहा है, ताकि आगे उपभोक्ताओं को बेहतर और स्थिर बिजली सप्लाई मिल सके।
अलग अलग समय के हिसाब से शहर में बिजली कटौती की जाएगी। जो क्रमबद्ध इस प्रकार है-
साउथ एवेन्यू, ग्रीन सिटी त्रिलंगा, सहकारी परिसर और त्रिलोकचंद नगर में बिजली कटौती होगी।
आर्यव्रत हाउसिंग (ब्रिटिश पार्क), ग्रीन मीडोज कॉलोनी, 11 मील गार्डन सिटी कॉलोनी, आरआरजी कॉलोनी, छान, आकृति इको सिटी, सहारा स्टेट कॉलोनी और भोजपाल कॉलोनी में बिजली गुल रहेगी।
चमन प्लाज़ा, इंद्रपुरी, अप्सरा कॉम्पलेक्स, सीपीआरआई कॉलोनी, डीके टॉवर, गिरनार कॉम्पलेक्स, भारत नगर, निरजा नगर, छत्रसाल नगर, रिलायबल कॉलोनी और पीपरनेर में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।
बैरागढ़ गांव, आदर्श नगर, नई बस्ती और मीरपुर इलाके में पावर कट रहेगा।