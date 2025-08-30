फेस्टिव सीजन में कंफर्म सीट की गारंटी, वंदे भारत में लगेंगे एक्सट्रा सात कोच

सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की समीक्षा और फेस्टिवल सीजन में ऑक्यूपेंसी के आंकड़ों की समीक्षा करने के बाद यह फैसला लिया गया है। ऑल इंडिया लेवल पर 3 वंदे भारत ट्रेनों को 20 कोच में बदला जाएगा। इसके साथ ही आठ कोच वाली चार वंदे भारत ट्रेनों को 16 कोच में अपग्रेड किया जाएगा। बदलाव के बाद वंदे भारत की ऑक्युपेसी और कंफर्म सीट उपलब्ध कराने की व्यवस्था में इजाफा होगा