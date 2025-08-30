फेस्टिव सीजन में कंफर्म सीट की गारंटी, वंदे भारत में लगेंगे एक्सट्रा सात कोच

Vande Bharat Express: दशहरा, दिवाली और छठ पूजा के अवसर पर इंदौर से भोपाल होकर नागपुर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में एक्स्ट्रा कोच लगाए जाएंगे। रेलवे बोर्ड की अनुमति के बाद भोपाल रेल मंडल ने इस ट्रेन में 7 एक्स्ट्रा कोच लगाने का निर्णय लिया है। यह एक्स्ट्रा कोच अब स्थाई रूप से वंदे भारत के साथ चलेंगे जिससे इस ट्रेन में अधिक यात्री सफर कर सकेंगे।
इंदौर से भोपाल होकर नर्मदापुरम, इटारसी होते हुए नागपुर तक जाने वाली इस ट्रेन(Vande Bharat Express) में कोच बढ़ाने से प्रतिदिन 1000 से ज्यादा यात्रियों को कंफर्म सीट की गारंटी मिल सकेगी।
सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की समीक्षा और फेस्टिवल सीजन में ऑक्यूपेंसी के आंकड़ों की समीक्षा करने के बाद यह फैसला लिया गया है। ऑल इंडिया लेवल पर 3 वंदे भारत ट्रेनों को 20 कोच में बदला जाएगा। इसके साथ ही आठ कोच वाली चार वंदे भारत ट्रेनों को 16 कोच में अपग्रेड किया जाएगा। बदलाव के बाद वंदे भारत की ऑक्युपेसी और कंफर्म सीट उपलब्ध कराने की व्यवस्था में इजाफा होगा