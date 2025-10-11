बड़ी खबर: एमपी में 150 से ज्यादा बच्चों की हुई मौत, कांग्रेस का सनसनीखेज दावा

MP Congress- एमपी में जहरीला कफ सिरप पीने से अभी तक करीब दो दर्जन बच्चे दम तोड़ चुके हैं। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। इस मुद्दे पर राजनीति भी गरमा रही है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने बच्चों की मौतों के मामले में प्रेस कान्फ्रेंस बुलाई। यहां उन्होंने सनसनीखेज दावा किया। जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश में पिछले 3 माह में 150 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस दौरान करीब 5 सौ बच्चे गंभीर रूप से बीमार हुए हैं।