भोपाल

बड़ी खबर: एमपी में 150 से ज्यादा बच्चों की हुई मौत, कांग्रेस का सनसनीखेज दावा

MP Congress- एमपी में जहरीला कफ सिरप पीने से अभी तक करीब दो दर्जन बच्चे दम तोड़ चुके हैं। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है।

less than 1 minute read

भोपाल

image

deepak deewan

Oct 11, 2025

Congress claims 150 children died in MP

Congress claims 150 children died in MP (फोटो- सोशल मीडिया)

MP Congress- एमपी में जहरीला कफ सिरप पीने से अभी तक करीब दो दर्जन बच्चे दम तोड़ चुके हैं। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। इस मुद्दे पर राजनीति भी गरमा रही है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने बच्चों की मौतों के मामले में प्रेस कान्फ्रेंस बुलाई। यहां उन्होंने सनसनीखेज दावा किया। जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश में पिछले 3 माह में 150 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस दौरान करीब 5 सौ बच्चे गंभीर रूप से बीमार हुए हैं।

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि छिंदवाड़ा सहित आदिवासी क्षेत्रों में पिछले 3 महीनों के भीतर 150 से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है। उन्होंने सरकार से इस गंभीर मामले की जांच के लिए SIT गठित करने की मांग की।

खबर अपडेट ​की जा रही है…

Published on:

11 Oct 2025 02:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / बड़ी खबर: एमपी में 150 से ज्यादा बच्चों की हुई मौत, कांग्रेस का सनसनीखेज दावा

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

