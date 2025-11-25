एमपी के बड़े नेता को किया नजरबंद, पुलिस ने घर को घेरा, भड़की कांग्रेस

MP Congress- एमपी के एक बड़े नेता को नजरबंद किया गया है। पुलिस ने उनके घर को घेर लिया। वरिष्ठ नेता पर इस कार्रवाई से कांग्रेस भड़क उठी। पार्टी ने इसे बीजेपी की हिटलरशाही करार देते हुए कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। मप्र कांग्रेस कमेटी के सचिव राजकुमार सिंह पर कार्रवाई की गई जिससे बवाल मच गया। कांग्रेस का आरोप है कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने राजकुमार सिंह के घर को घेर लिया। एमपी कांग्रेस ने घटना के संबंध में ट्वीट भी किया। पुलिस और प्रशासनिक कार्रवाई की फोटो भी पोस्ट की।