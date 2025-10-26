एमपी में किसानों के लिए पैसों की कमी, 1500 करोड़ का कर्ज ले रहा बोर्ड, कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप

Arun Yadav- मध्यप्रदेश में सोयाबीन किसानों के लिए लागू की गई भावांतर योजना पर कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार को घेरा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव ने इसे सुपर फ्लॉप स्कीम करार दिया। उन्होंने कहा कि अभी तक भावांतर का पैसा किसी किसान को मिला नहीं है। किसानों को राशि देने के लिए मंडी बोर्ड को 1500 करोड़ रुपए का लोन लेना पड़ रहा है। कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं।