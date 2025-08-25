कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों को मिली बड़ी जिम्मेदारी, दिल्ली में कामकाज का ब्लूप्रिंट तैयार

Sangathan Srijan Abhiyan :मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों को आलाकमान की ओर से बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। सभी जिला अध्यक्षों को वोटर लिस्ट की जांच करने का टारगेट सौंपा गया है। जिलाध्यक्ष अपने-अपने इलाके के मतदाता सूची का पुननिरीक्षण करेंगे। इसी के चलते 31 अगस्त को सूबे के रतलाम में 'वोट चोर, गद्दी छोड़ कार्यक्रम' आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे।
बता दें कि, दिल्ली के इंदिरा भवन में रविवार को मध्य प्रदेश और असम कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को 'संगठन सृजन अभियान' कार्यक्रम के तहत 'पाठशाला' लगाई गई थी। जहां नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी गई। ये मीटिंग कांग्रेस दफ्तर में आयोजित हुई, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कई बड़े नेता शामिल हुए। वहीं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी बिहार में चल रही 'वोटर अधिकार यात्रा' को ब्रेक कर नए जिला अध्यक्षों की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे थे। इस दौरान एमपी प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी मौजूद थे।
बैठक के दौरान एमपी कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों को बड़ा टास्क सौंपा गया। डिस्ट्रिक प्रेसिडेंस को वोटर लिस्ट जांच करने का लक्ष्य दिया गया है। जिलाध्यक्ष अपने-अपने इलाके के मतदाता सूची का पुननिरीक्षण करने का काम सौंपा गया है। वहीं जिला अध्यक्षों के काम करने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। जिलाध्यक्षों को एक महीने में पंचायत कमेटी बनाना होगी। हर 3 महीने में कामकाज का आकलन किया जाएगा।
जिलाध्यक्षों को हर महीने में अपने-अपने जिले में एक बड़ा प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना होगा। AICC जिला अध्यक्षों के कामकाज की निगरानी करेगी। जिला अध्यक्षों को 10 दिवसीय ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही नेताओं को एकजुट होकर काम करने के भी निर्देश दिए गए हैं।