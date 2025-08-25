कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों को मिली बड़ी जिम्मेदारी, दिल्ली में कामकाज का ब्लूप्रिंट तैयार

बता दें कि, दिल्ली के इंदिरा भवन में रविवार को मध्य प्रदेश और असम कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को 'संगठन सृजन अभियान' कार्यक्रम के तहत 'पाठशाला' लगाई गई थी। जहां नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी गई। ये मीटिंग कांग्रेस दफ्तर में आयोजित हुई, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कई बड़े नेता शामिल हुए। वहीं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी बिहार में चल रही 'वोटर अधिकार यात्रा' को ब्रेक कर नए जिला अध्यक्षों की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे थे। इस दौरान एमपी प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी मौजूद थे।