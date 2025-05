भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान, पीएम मोदी से किया आग्रह

Jitu Patwari on Operation Sindoor: भारत ऑपरेशन के बाद मध्य प्रदेश समेत पूरे भारत के नागरिक जश्न मना रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बड़ा बयान सामने आया है, पीएम मोदी से किया आग्रह

भोपाल•May 07, 2025 / 01:22 pm• Sanjana Kumar

Operation Sindoor of India पर जीतू पटवारी का बड़ा बयान, पीएम मोदी से किया आग्रह…

Jitu Patwari on Operation Sindoor of India: मध्य प्रदेश समेत पूरे भारत में भारत के ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) का जश्न मनाया जा रहा है। परिवारों में घरों में खुशियां और गर्व नजर आ रहा है। इस बीच कांग्रेस मध्य प्रदेश अध्यक्ष, जीतू पटवारी ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए पीएम मोदी (PM Modi) और भारत की सैन्य ताकतों से आग्रह किया है। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पूरा देश आज गर्व कर रहा है। सेना ने जो कार्रवाई की है, वह गर्व की बात है। हम सब एक जुट हैं, पूरा देश एक जुट है। ये कार्रवाई पूरे विश्व के लिए एक संदेश है। सेना की इस कार्रवाई पर गर्व जाहिर करते हुए जीतू (Jitu Patwari on Operation Sindoor) ने पीएम मोदी और भारत की सेनाओं से आग्रह करते हुए कहा है कि अब