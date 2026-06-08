विधायकों को बेंगलुरू या हैदराबाद शिफ्ट करेगी कांग्रेस, 18 जून को मतदान के लिए सीधे MP विधानसभा लाएंगे

मध्यप्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन सोमवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। इस दौरान प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह मौजूद रहेंगे। विधायकों को भी नामांकन के समय मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। सभी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से सुबह 11 बजे नामांकन फॉर्म जमा करने विधानसभा रवाना होंगे। इधर बीजेपी द्वारा तीसरी सीट पर भी प्रत्याशी घोषित कर दिए जाने से कांग्रेस के विधायकों की बाड़ाबंदी की बात भी कही जा रही है। बताया जा रहा है कि उन्हें बेंगलुरू या हैदराबाद में किसी रिसोर्ट में रखकर सीधे 18 जून को ही मतदान के लिए मध्यप्रदेश लाया जाएगा। प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी पहले ही विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश की आशंका जता चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए बीजेपी के पास अथाह पैसा है।