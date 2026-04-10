एमपी में 25 साल में जहां ज्यादा बाढ़ आई वहां के सभी निर्माण हटेंगे, ट्रिब्यूनल का बड़ा आदेश

नर्मदा किनारे एसटीपी निर्माण समय पर पूरा करें।

नदी के आसपास 100 मीटर दायरे में पॉली कैरी बैग व प्लास्टिक सामग्री का उपयोग प्रतिबंधित करें।

किनारे के पेड़ों की कटाई न हो, अतिक्रमण, अनधिकृत निर्माण हटाएं।

संबधित निकाय नर्मदा किनारे निर्माण अनुमति न दें।

नर्मदा घाटी में जल प्रबंधन के लिए व्यापक योजना बनाएं, इसमें नदियों के सतही जल के साथ भूमिगत जल का प्रबंधन भी शामिल हो।

नदी तल से रेत और अन्य खनिजों का अवैध खनन न हो। नदी के आसपास ईंट भट्टे लगाने की अनुमति न दें।

नदी किनारे सुरक्षित दूरी पर दाह संस्कार की उचित व्यवस्था करें।

सिंचाई विभाग, वन विभाग से समन्वय कर नर्मदा किनारे खाली क्षेत्रों, बाढ़ के मैदानों की पहचान कर ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित करें।