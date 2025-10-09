Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

Coldrif के बाद MP में बैन हो सकता है एक और कफ सिरप, CM मोहन यादव का बड़ा खुलासा, कई राज्यों तक नेटवर्क

MP news: कोल्ड्रिफ की कार्रवाई और जांच के बीच एमपी सीएम मोहन यादव का बड़ा खुलासा, अब एक और कफ सिरप पर एक्शन की तैयारी...

less than 1 minute read

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Oct 09, 2025

Corex Cough Syrup Illegal Business in MP

Corex Cough Syrup Illegal Business in MP

MP News: मध्यप्रदेश में खासतौर पर विंध्य के कई जिलों में कोरेक्स नामक सिरप का अवैध कारोबार चल रहा है। इस पर नियंत्रण के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर काम करेंगे। यह बात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ऐसे समय में कही है जब जहरीले सिरप व दवाओं से बच्चों की मौत हो रही है। असल में मुख्यमंत्री कमिश्नर-कलेक्टर कॉन्फ्रेंस पर बुधवार शाम पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने बच्चों की मौत की घटनाओं को दु:खद बताया।

कहा, खांसी में आराम के नाम पर सिरप के अवैध कारोबार की जानकारी मिली है। नेटवर्क कुछ पड़ोसी राज्यों से भी जुड़ा है, जिसे मिलकर खत्म करेंगे। बता दें कि कॉन्फ्रेंस में में कुछ एसपी ने सीएम को बताया कि डॉक्टरों की सलाह के विरुद्ध कोरेक्स की अवैध खरीदी-बिक्री की जा रही है।मध्यप्रदेश के विंध्य के कई जिले चपेट में है। इसका मध्यप्रदेश से जुड़े यूपी के शहरों में स्टॉक किया जाता है। चोरीछुपे बेचा जा रहा है। पर उन्होंने इसके नियंत्रण के लिए कलेक्टर-एसपी को खुली छूट दी है।

नशे और ड्रग के अवैध कारोबार पर भी होगा एक्शन

यह भी कहा कि औद्योगिक समेत जिन भी क्षेत्रों में नशे व ड्रग से जुड़े अवैध कारोबार चल रहे हैं, उन पर कलेक्टर और एसपी संयुक्त रूप से कड़ी कार्रवाई करें और अवैध कारोबार का सफाया कर दें।

अपराध रोकने जोनल प्लान बनाएं: सीएम

सीएम ने कहा, प्रदेश की कई संवदेनशील बस्तियों में सड़कें संकरी है। जरूरत पडऩे पर पुलिस जवानों के मूवमेंट में दिक्कतें होती हैं। ऐसी बस्तियों में कलेक्टर व पुलिस के अधिकारी मिलकर तीन माह में जोनल प्लान बनाएंगे, ताकि जरूरत पडऩे पर आसानी से कम समय में मूवमेंट हो सके। जिन जिलों में सरकारी अमले पर हमले होते हैं, वहां सख्त कार्रवाई की जाए।

