136 दिन बाद पारा 20 डिग्री लुढ़का, मानसून की विदाई से पहले ठंड की दस्तक, इस बार रिकॉर्ड तोड़ेगी सर्दी

पिछले 136 दिनों के बाद रात का तापमान 20 डिग्री के नीचे पहुंचा है। आने वाले दिनों में भी ठंडक में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होगी। मानसून सीजन समाप्त हो गया है और इस समय पोस्ट मानसून सीजन चल रहा है, हालांकि अभी शहर से मानसून विदा नहीं हुआ है, लेकिन अभी जो परिस्थितियां बन रही हैं। उसके अनुसार आने वाले दो तीन दिनों में शहर से मानसून विदा हो सकता है। इस समय कोई खास सिस्टम नहीं है, इसलिए मौसम इसी तरह रहने की संभावना है।