भोपाल से नवाबी शहर लखनऊ के लिए दौड़ेगी Vande Bharat Express, 20 कोच की मिली मंजूरी

वंदे भारत एक्सप्रेस- फाइल फोटो
Vande Bharat Express: भोपाल-लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द शुरू होने वाली है, क्योंकि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर अत्याधुनिक तीसरी पिट लाइन का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। पश्चिम मध्य रेलवे की महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय ने हाल ही में चल रहे काम का निरीक्षण किया और अधिकारियों को ट्रेन सेवाओं के शीघ्र शुरू होने को सुनिश्चित करने के लिए काम में तेजी लाने का निर्देश दिया।
भोपाल रेल मंडल के अनुसार, रेलवे बोर्ड ने भोपाल और लखनऊ के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में चार और कोच जोडऩे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस विस्तार के साथ, ट्रेन में अब शुरू में नियोजित 16 के बजाय 20 कोच होंगे, जिससे यात्रियों के लिए अधिक क्षमता और सुविधा मिलेगी।
पश्चिम मध्य रेलवे के अधिकारियों ने पुष्टि की कि भोपाल-लखनऊ मार्ग के लिए रैक पहले ही भोपाल मंडल को आवंटित किया जा चुका है। हालांकि, परिचालन तभी शुरू होगा जब रानी कमलापति स्टेशन पर पिट लाइन पूरी तरह से चालू हो जाएगी। ठेकेदार द्वारा नव-निर्मित तीसरी पिट लाइन जल्द ही रेलवे को सौंपे जाने की उम्मीद है। भोपाल-लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस के शुरू होने की आधिकारिक अधिसूचना अक्टूबर के अंतिम सह्रश्वताह में जारी होने की संभावना है।
