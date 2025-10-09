भोपाल से नवाबी शहर लखनऊ के लिए दौड़ेगी Vande Bharat Express, 20 कोच की मिली मंजूरी

पश्चिम मध्य रेलवे के अधिकारियों ने पुष्टि की कि भोपाल-लखनऊ मार्ग के लिए रैक पहले ही भोपाल मंडल को आवंटित किया जा चुका है। हालांकि, परिचालन तभी शुरू होगा जब रानी कमलापति स्टेशन पर पिट लाइन पूरी तरह से चालू हो जाएगी। ठेकेदार द्वारा नव-निर्मित तीसरी पिट लाइन जल्द ही रेलवे को सौंपे जाने की उम्मीद है। भोपाल-लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस के शुरू होने की आधिकारिक अधिसूचना अक्टूबर के अंतिम सह्रश्वताह में जारी होने की संभावना है।