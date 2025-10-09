Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

भोपाल से नवाबी शहर लखनऊ के लिए दौड़ेगी Vande Bharat Express, 20 कोच की मिली मंजूरी

Vande Bharat Express: पश्चिम मध्य रेलवे के अधिकारियों ने किया काम का निरीक्षण, दिए काम में तेजी के निर्देश, जल्द शुरू होगी सेवा...

less than 1 minute read

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Oct 09, 2025

Vande Bharat

वंदे भारत एक्सप्रेस- फाइल फोटो

Vande Bharat Express: भोपाल-लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द शुरू होने वाली है, क्योंकि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर अत्याधुनिक तीसरी पिट लाइन का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। पश्चिम मध्य रेलवे की महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय ने हाल ही में चल रहे काम का निरीक्षण किया और अधिकारियों को ट्रेन सेवाओं के शीघ्र शुरू होने को सुनिश्चित करने के लिए काम में तेजी लाने का निर्देश दिया।

चार कोट और जुड़ेंगे मिली मंजूरी

भोपाल रेल मंडल के अनुसार, रेलवे बोर्ड ने भोपाल और लखनऊ के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में चार और कोच जोडऩे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस विस्तार के साथ, ट्रेन में अब शुरू में नियोजित 16 के बजाय 20 कोच होंगे, जिससे यात्रियों के लिए अधिक क्षमता और सुविधा मिलेगी।

भोपाल मंडल को आवंटित हो चुका है रैक

पश्चिम मध्य रेलवे के अधिकारियों ने पुष्टि की कि भोपाल-लखनऊ मार्ग के लिए रैक पहले ही भोपाल मंडल को आवंटित किया जा चुका है। हालांकि, परिचालन तभी शुरू होगा जब रानी कमलापति स्टेशन पर पिट लाइन पूरी तरह से चालू हो जाएगी। ठेकेदार द्वारा नव-निर्मित तीसरी पिट लाइन जल्द ही रेलवे को सौंपे जाने की उम्मीद है। भोपाल-लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस के शुरू होने की आधिकारिक अधिसूचना अक्टूबर के अंतिम सह्रश्वताह में जारी होने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

कफ सिरप बनाने वाली कंपनी का मालिक तमिलनाडु से गिरफ्तार, ‘कोल्ड्रिफ’ केस में सबसे बड़ी कार्रवाई
भोपाल
Cough Syrup Death Case Big Breaking

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Oct 2025 09:20 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल से नवाबी शहर लखनऊ के लिए दौड़ेगी Vande Bharat Express, 20 कोच की मिली मंजूरी

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

136 दिन बाद पारा 20 डिग्री लुढ़का, मानसून की विदाई से पहले ठंड की दस्तक, इस बार रिकॉर्ड तोड़ेगी सर्दी

MP Weather update
भोपाल

कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव, कई जिला प्रभारी बदले, देखें लिस्ट

MP Congress
भोपाल

MP Police के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के 7 क्रांतिकारी निर्देश

Supreme Court
भोपाल

भोपाल में PWD के पूर्व चीफ इंजीनियर JP मेहरा के घर लोकायुक्त छापा, भ्रष्टाचार का आरोप

Lokayukta Raid
भोपाल

कफ सिरप बनाने वाली कंपनी का मालिक तमिलनाडु से गिरफ्तार, ‘कोल्ड्रिफ’ केस में सबसे बड़ी कार्रवाई

Cough Syrup Death Case Big Breaking
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.