कफ सिरप बनाने वाली कंपनी का मालिक तमिलनाडु से गिरफ्तार, ‘कोल्ड्रिफ’ केस में सबसे बड़ी कार्रवाई

फिलहाल एमपी पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पूछताछ पूरी होने के बाद आज गुरुवार को उसे जिला कोर्ट में पेश किया जा सकता है। चूंकि आरोपी दूसरे राज्य से पकड़ा गया है। इसलिए एमपी पुलिस को उसकी ट्रांजिट रिमांड लेनी होगी। कोर्ट में पेश कर आरोपी रंगनाथन की ट्रांजिट रिमांड पर एमपी लाया जाएगा। यहां छिंदवाड़ा के परासिया में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज है। इसलिए पुलिस रंगनाथन को यहां लेकर आएगी।