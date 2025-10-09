कफ सिरप बनाने वाली कंपनी का मालिक तमिलनाडु से गिरफ्तार, ‘कोल्ड्रिफ’ केस में सबसे बड़ी कार्रवाई

Cough Syrup Death Case Big Breaking: एमपी पुलिस की हिरासत में कोल्ड्रिफ कंपनी का मालिक रंगनाथन।
Cough Syrup Case Big Update: मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप से 21 मासूमों की मौत पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। कोल्ड्रिफ बनाने वाली कंपनी का मालिक रंगनाथन पुलिस हिरासत में है। एमपी पुलिस ने तमिलनाडु से बुधवार देर रात उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस हिरासत में लेकर उससे पूछताछ का जा रही है। थोड़ी देर में उसे चेन्नई की जिला कोर्ट में पेश किया जाएगा।
बता दें कि पिछले तीन दिन सेएमपीके छिंदवाड़ा जिले की पुलिस तमिलनाडु में रंगनाथन को पकड़ने के लिए छापामारी की कार्रवाई कर रही थी। तीन दिन बाद लेकिन एमपी पुलिस को कामयाबी मिली और वह पुलिस गिरफ्त में आ गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने उसे चेन्नई से गिरफ्तार किया है।
फिलहाल एमपी पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पूछताछ पूरी होने के बाद आज गुरुवार को उसे जिला कोर्ट में पेश किया जा सकता है। चूंकि आरोपी दूसरे राज्य से पकड़ा गया है। इसलिए एमपी पुलिस को उसकी ट्रांजिट रिमांड लेनी होगी। कोर्ट में पेश कर आरोपी रंगनाथन की ट्रांजिट रिमांड पर एमपी लाया जाएगा। यहां छिंदवाड़ा के परासिया में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज है। इसलिए पुलिस रंगनाथन को यहां लेकर आएगी।
बता दें कि एमपी में जहरीला कफ सिरप कोल्ड्रिफ (Coldrif) पीने से किडनी फेल होने के कारण अब तक 21 मासूमों की मौत हो चुकी है। परिवार गमजदा हैं। अब आरोपी से पूछताछ की जाएगी कि आखिर उसने क्या सोचकर कफ सिरप में अवैध और प्रतिबंधित केमिकल डायएथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया? वहीं कई पहलुओं पर उससे पूछताछ की जाएगी।
