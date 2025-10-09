Patrika LogoSwitch to English

Jaipur SMS Fire

भोपाल

कफ सिरप बनाने वाली कंपनी का मालिक तमिलनाडु से गिरफ्तार, ‘कोल्ड्रिफ’ केस में सबसे बड़ी कार्रवाई

Cough Syrup Case Big Update: तीन दिन से SIT मध्यप्रदेश की टीम कर रही थी आरोपी की तलाश, अब हिरासत में

less than 1 minute read

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Oct 09, 2025

Cough Syrup Death Case Big Breaking

Cough Syrup Death Case Big Breaking: एमपी पुलिस की हिरासत में कोल्ड्रिफ कंपनी का मालिक रंगनाथन।

Cough Syrup Case Big Update: मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप से 21 मासूमों की मौत पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। कोल्ड्रिफ बनाने वाली कंपनी का मालिक रंगनाथन पुलिस हिरासत में है। एमपी पुलिस ने तमिलनाडु से बुधवार देर रात उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस हिरासत में लेकर उससे पूछताछ का जा रही है। थोड़ी देर में उसे चेन्नई की जिला कोर्ट में पेश किया जाएगा।

तीन दिन से तमिलनाडु में छापामारी कर रही थी एमपी पुलिस

बता दें कि पिछले तीन दिन सेएमपीके छिंदवाड़ा जिले की पुलिस तमिलनाडु में रंगनाथन को पकड़ने के लिए छापामारी की कार्रवाई कर रही थी। तीन दिन बाद लेकिन एमपी पुलिस को कामयाबी मिली और वह पुलिस गिरफ्त में आ गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने उसे चेन्नई से गिरफ्तार किया है।

अब आगे क्या?

फिलहाल एमपी पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पूछताछ पूरी होने के बाद आज गुरुवार को उसे जिला कोर्ट में पेश किया जा सकता है। चूंकि आरोपी दूसरे राज्य से पकड़ा गया है। इसलिए एमपी पुलिस को उसकी ट्रांजिट रिमांड लेनी होगी। कोर्ट में पेश कर आरोपी रंगनाथन की ट्रांजिट रिमांड पर एमपी लाया जाएगा। यहां छिंदवाड़ा के परासिया में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज है। इसलिए पुलिस रंगनाथन को यहां लेकर आएगी।

बता दें कि एमपी में जहरीला कफ सिरप कोल्ड्रिफ (Coldrif) पीने से किडनी फेल होने के कारण अब तक 21 मासूमों की मौत हो चुकी है। परिवार गमजदा हैं। अब आरोपी से पूछताछ की जाएगी कि आखिर उसने क्या सोचकर कफ सिरप में अवैध और प्रतिबंधित केमिकल डायएथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया? वहीं कई पहलुओं पर उससे पूछताछ की जाएगी।

#CoughSyrupCaseमें अब तक
Cough Syrup Death Case Big Breaking

कफ सिरप बनाने वाली कंपनी का मालिक तमिलनाडु से गिरफ्तार, ‘कोल्ड्रिफ’ केस में सबसे बड़ी कार्रवाई

Cough Syrup Case

‘जहरीली कफ सिरप’ से बीमार बच्चों को देखने नागपुर पहुंचे उप सीएम राजेंद्र शुक्ल, अलग-अलग अस्पतालों में इलाज जारी

Rahul Gandhi MP Visit

कफ सिरप कांड ने गरमाई देश की सियासत, एमपी आ रहे है राहुल गांधी! अब तक 21 की मौत

Narcotic Cough Syrup Seized

21 मासूमों की मौत के बाद भी एमपी में पकड़ाई ‘नशे की कफ सिरप’ की बड़ी खेप, 3 तस्कर गिरफ्तार

Cough Syrup Case

बच्चों की मौत पर क्या डिप्टी सीएम के घर चलेगा बुलडोजर… कांग्रेस का बयान

फोटो सोर्स: पत्रिका

4 साल तक के बच्चों के लिए ये ‘3 सिरप बैन’, प्रशासन Alert

Coldrif Cough Syrup Case

Coldrif केस के बाद चौंकाने वाला खुलासा, 2 और दवाएं निकली जानलेवा

Cough Syrup Case

कफ सिरप केस में सियासत, मृतक बच्चों के परिवारों से मिले जीतू पटवारी, कर डाली तीन इस्तीफों की मांग

MP News

‘मौत की कफ सिरप’ Coldrif बेचने वाली कंपनी पर एक्शन की मांग, कांग्रेस बोली- ‘मालिक को जेल पहुंचाएं’

Coldrif Syrup Company Ban

‘मौत की कफ सिरप’ Coldrif कंपनी की सभी दवाएं एमपी में बैन, 9 बच्चों की मौत पर बड़ा एक्शन

संबंधित विषय:

mp news

Updated on:

09 Oct 2025 09:08 am

Published on:

09 Oct 2025 08:48 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / कफ सिरप बनाने वाली कंपनी का मालिक तमिलनाडु से गिरफ्तार, 'कोल्ड्रिफ' केस में सबसे बड़ी कार्रवाई

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

