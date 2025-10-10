पत्रिका की खबर से हलचल, केंद्र ने लिया एक्शन, देशभर की कफ सिरप कंपनियों का होगा ऑडिट

Cough Syrup Case: मध्यप्रदेश और राजस्थान में जानलेवा कफ सिरप से 24 बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ गई है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने देशभर में सभी कफ सिरप कंपनियों का ऑडिट करने का फैसला किया है। इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कफ सिरप निर्माताओं की सूची मांगी गई है। इसके साथ ही क्वालिटी और सुरक्षा मानकों की जांच के लिए निरीक्षण अभियान शुरू किया गया है।