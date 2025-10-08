कफ सिरप ने ली 4 और जान, कई मासूमों की हालत गंभीर, दहशत में परिवार, सुप्रीम कोर्ट से जांच की मांग

मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत के मामले की अदालत की निगरानी में स्वतंत्र जांच और देश के दवा सुरक्षा ढांचे में व्यापक बदलाव की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता विशाल तिवारी ने जनहित याचिका लगाई है। सेवानिवृत्ता न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोग या विशेषज्ञ समिति गठित करने और उनमें औषध विज्ञान, विष विज्ञान और औषधि विनियमन के विशेषज्ञ शामिल किए जाने का अनुरोध किया। याचिका में विभिन्न राज्यों में विषाक्त कफ सिरप से हुई बच्चों की मौतों से संबंधित सभी मुकदमों और चल रही जांचों को सीबीआइ को हस्तांतरित करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।