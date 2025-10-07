रात 10 बजे बाद घरों से बाहर नहीं जाना चाहतीं 80% महिलाएं, Night Culture पर क्या बोलीं…

Bhopal City Night Culture: त्योहार का सीजन है। राजधानी के बाजार गुलजार हैं। लेकिन, महिलाओं को रात 10 बजने के पहले ही घर पहुंचने की जल्दी होती है, क्योंकि देर रात घर पहुंचने में खुद को असुरक्षित समझती हैं। यह स्थिति राजधानी की है। जबकि इंदौर समेत अन्य राज्यों के बड़े शहरों में नाइट लाइफ कल्चर तेजी से बढ़ रही है। महिलाओं में डर की सबसे बड़ी वजह सड़कों पर पसरा अंधेरा है। इसका फायदा उठाकर अपराधी भी सक्रिय हो जाते हैं। दूसरी बड़ी वजह सार्वजनिक वाहनों की अनुपलब्धता भी है। इसलिए करीब 80 प्रतिशत महिलाएं रात 10 बजे के बाद घर से बाहर निकलना नहीं चाहतीं।