जहरीली हो गई एमपी की घास, खाने के बाद हो रही गायों की मौत, तड़प तड़पकर तोड़ रहीं दम

भोपाल•Sep 07, 2024 / 07:17 pm• deepak deewan

Cows died after eating poisonous grass in Dharkundi of Satna मध्यप्रदेश की घास जहरीली हो गई है। हाल ये है कि​ घास खाने के बाद मवेशियों की मौत हो रही है। प्रदेश के सतना जिले में यह घटना तब सामने आई जब घास खाने के बाद कई गायों ने तड़प तड़पकर दम तोड़ा। करीब डेढ़ दर्जन गायों की मौत हो गई। इतनी बड़ी संख्या में गोवंश की मौत से हड़कंप मच गया। मामला दबाने के लिए मृत गायोें को आनन फानन में दफना दिया गया। गायों की मौत के बाद इलाके के किसान और पशु पालक भी परेशान हो गए हैं।

