चक्रवात ‘मोंथा’ लाएगा तूफान, 29 जिलों में यैलो अलर्ट, imd की चेतावनी

फोटो सोर्स: पत्रिका
Rain Alert: दीपावली के बाद अब मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलने लगा है। अभी तक दिन में गर्मी और रात में मौसम बदला हुआ था, लेकिन बीते दो दिनों से हुई बारिश के चलते तापमान में गिरावट देखने को मिली है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान बनने से और अरब सागर में डिप्रेशन बना होने के कारण बारिश की संभावना बनी हुई है।
चक्रवातीय तूफान 'मोंथा' बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम और संलग्न पश्चिम-मध्य में, अक्षांश 12.6° उत्तर और देशांतर 85.0° पूर्व के पास, चेन्नई (तमिलनाडु) से लगभग 520 किलोमीटर पूर्व-दक्षिणपूर्व, काकीनाडा (आंध्र प्रदेश) से 570 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिणपूर्व, विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) से 600 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिणपूर्व, गोपालपुर (ओडिशा) से 750 किलोमीटर दक्षिण और पोर्ट ब्लेयर (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) से 850 किलोमीटर पश्चिम में अवस्थित है।
इसके उत्तर-उत्तरपश्चिम की ओर बढ़ने और 28 अक्टूबर की सुबह तक एक गंभीर चक्रवातीय तूफान में परिवर्तित होने की संभावना है। एक ट्रफ़, पूर्व-मध्य अरब सागर पर बने अवदाब क्षेत्र (डिप्रेशन) से जुड़े ऊपरी हवा के चक्रवातीय परिसंचरण से लेकर उत्तर-पूर्व अरब सागर और दक्षिण गुजरात क्षेत्र होते हुए पश्चिम मध्य प्रदेश तक माध्य समुद्र तल से 1.5 और 3.1 किमी की ऊंचाई के मध्य विस्तृत है। जिससे कई जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है।
मौसम विभाग ने भोपाल, रायसेन, सिहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, इंदौर, देवास, सिंगरौली, सीधी, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, दमोह, सागर, पांढुर्णा जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही विदिशा, झाबुआ, धार, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, अशोकनगर, दतिया, रीवा, मऊगंज, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर जिलों में तेज बारिश का यैलो अलर्ट जारी किया है।
