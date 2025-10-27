चक्रवात ‘मोंथा’ लाएगा तूफान, 29 जिलों में यैलो अलर्ट, imd की चेतावनी

इसके उत्तर-उत्तरपश्चिम की ओर बढ़ने और 28 अक्टूबर की सुबह तक एक गंभीर चक्रवातीय तूफान में परिवर्तित होने की संभावना है। एक ट्रफ़, पूर्व-मध्य अरब सागर पर बने अवदाब क्षेत्र (डिप्रेशन) से जुड़े ऊपरी हवा के चक्रवातीय परिसंचरण से लेकर उत्तर-पूर्व अरब सागर और दक्षिण गुजरात क्षेत्र होते हुए पश्चिम मध्य प्रदेश तक माध्य समुद्र तल से 1.5 और 3.1 किमी की ऊंचाई के मध्य विस्तृत है। जिससे कई जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है।