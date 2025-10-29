चक्रवात ‘मोंथा’ हुआ परिवर्तित, अगले 4 दिन होगी झमाझम बारिश, IMD की चेतावनी

मौसम विभाग के मुताबिक एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण, दक्षिण हरियाणा और संलग्न राजस्थान पर माध्य समुद्र तल से 3.1 किमी ऊपर की ऊंचाई पर सक्रिय है। पश्चिमी विक्षोभ मध्य क्षोभमंडलीय पश्चिमी हवाओं में एक ट्रफ़ के रूप में, 32°N अक्षांश के उत्तर में 75°E देशांतर के साथ माध्य समुद्र तल से 5.8 किमी की ऊंचाई पर अवस्थित है। साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश पर अवस्थित चक्रवातीय तूफान 'मोंथा' पिछले छह घंटों के दौरान 15 किमी प्रति घंटे की गति से उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ा, कमज़ोर होकर एक गहरे अवदाब क्षेत्र में परिवर्तित हो गया।