चक्रवात ‘मोंथा’ हुआ परिवर्तित, अगले 4 दिन होगी झमाझम बारिश, IMD की चेतावनी

फोटो सोर्स: पत्रिका
Heavy Rain Alert: एमपी के भोपाल शहर में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। शहर में अचानक से कोहरा छा गया है। लोगों को ठंड का अहसास होने लगा है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोंथा और अरब सागर डिप्रेशन के कारण प्रदेश में मौसम बदला हुआ है। आने वाले अगले चार दिनों तक तेज बारिश के साथ ठंडी हवाएं चलेंगी। विभाग ने दस से अधिक स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग के मुताबिक एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण, दक्षिण हरियाणा और संलग्न राजस्थान पर माध्य समुद्र तल से 3.1 किमी ऊपर की ऊंचाई पर सक्रिय है। पश्चिमी विक्षोभ मध्य क्षोभमंडलीय पश्चिमी हवाओं में एक ट्रफ़ के रूप में, 32°N अक्षांश के उत्तर में 75°E देशांतर के साथ माध्य समुद्र तल से 5.8 किमी की ऊंचाई पर अवस्थित है। साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश पर अवस्थित चक्रवातीय तूफान 'मोंथा' पिछले छह घंटों के दौरान 15 किमी प्रति घंटे की गति से उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ा, कमज़ोर होकर एक गहरे अवदाब क्षेत्र में परिवर्तित हो गया।
अगले 6 घंटों के दौरान इसके आंध्र प्रदेश और उससे सटे तेलंगाना और दक्षिणी छत्तीसगढ़ से होते हुए उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और कमज़ोर होकर एक अवदाब (डिप्रेशन) में परिवर्तित होने की संभावना है। जिससे कई जिलों में तेज बारिश की आशंका बनी हुई है।
मौसम विभाग ने भोपाल, विदिशा, राजगढ़, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगर, मंदसौर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही बैतूल, नीमच, मुरैना, श्योपुरकलां, अनुपपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पांढुर्णा जिलों में भारी बारिश का यैलो अलर्ट जारी किया गया है।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग