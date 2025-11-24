एमपी में ’31 करोड़’ से बनेंगे 3 डैम, हटेंगे 100 पक्के मकान, 700 अवैध निर्माण

MP News: एमपी के भोपाल शहर में कालियासोत नदी सदानीरा बनेगी। नदी में बारह महीने पानी रहेगा। कलियासोत नदी में कई घाट बनेंगे। इसके साथ ही कैचमेंट एरिया में तीन स्टॉप डैम बनाए जाएंगे। नगर निगम ने कलियासोत नदी पर स्टॉप डैम बनाने के लिए टेंडर जारी कर दिया है। पहले फेज का काम 31 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। नदी के किनारों को विकसित करने के लिए दो साल की समय सीमा तय की गयी है। फंड के लिए अन्य विभागों से भी मदद ली जाएगी। बता दें पत्रिका ने कलियासोत नदी के अस्तित्व में आ रहे संकट को लेकर बड़े स्तर पर अभियान चलाया था।