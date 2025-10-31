आ रहा खतरनाक ‘पश्चिमी विक्षोभ’, 1-2-3-4 नवंबर को जमकर गिरेगा पानी, IMD अलर्ट

फोटो सोर्स: पत्रिका
MP Weather alert: एमपी के भोपाल शहर में मौसम ने करवट ले ली है। अरब सागर में बने डिप्रेशन और बंगाल की खाड़ी में सक्रिय गहरे डिप्रेशन के चलते बारिश और ठंड बढ़ गई है। तीन वेदर सिस्टम के असर से प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है।
मौसम विभाग के मुताबिक एक सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र (गंभीर चक्रवाती तूफान "मोंथा" का अवशेष) उत्तर-पश्चिम झारखंड और निकटवर्ती क्षेत्रों में अवस्थित है। इसके बिहार होते हुए उत्तर-उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ते रहने और अगले 12 घंटों के दौरान निम्न दबाव क्षेत्र में कमजोर पड़ने की संभावना है।
साथ ही एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण दक्षिण म्यांमार तट और निकटवर्ती उत्तरी अंडमान सागर पर माध्य समुद्र तल से 5.8 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है। इसके प्रभाव से अगले 48 घंटों के दौरान पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। जिससे अगले चार दिन मौसम बिगड़ेगा। एक नया पश्चिमी विक्षोभ के 3 नवंबर की रात से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है। जिससे एमपी के कई जिलों में तेज बारिश की संभावना बन रही है।
मौसम विभाग ने भोपाल, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, अनुपपुर, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जिलों समेत बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजगढ़, बुरहानपुर, खरगौन, इंदौर, उज्जैन, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, अनुपपुर, शहडोल जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग