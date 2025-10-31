आ रहा खतरनाक ‘पश्चिमी विक्षोभ’, 1-2-3-4 नवंबर को जमकर गिरेगा पानी, IMD अलर्ट

साथ ही एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण दक्षिण म्यांमार तट और निकटवर्ती उत्तरी अंडमान सागर पर माध्य समुद्र तल से 5.8 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है। इसके प्रभाव से अगले 48 घंटों के दौरान पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। जिससे अगले चार दिन मौसम बिगड़ेगा। एक नया पश्चिमी विक्षोभ के 3 नवंबर की रात से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है। जिससे एमपी के कई जिलों में तेज बारिश की संभावना बन रही है।