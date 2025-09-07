चंद्र ग्रहण में भी खुला रहेगा एमपी का यह विश्वविख्यात मंदिर

Lunar eclipse- रविवार को पूर्ण चंद्रग्रहण है। देशभर की तरह एमपी में भी य​ह दिखाई देगा। चंद्रग्रहण का प्रारंभ रात 9.58 बजे से होगा तथा मोक्ष 8 सितबर को मध्यरात्रि 1 बजकर 26 मिनट पर होगा। ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो चुका है। इसके कारण प्रदेश के सभी छोटे बड़े मंदिर बंद हो चुके हैं। उज्जैन में महाकाल की आरती के समय में बदलाव किया गया है। यहां के मंगलनाथ मंदिर में भी भात पूजा अब बंद कर दी गई है। इधर दतिया के विश्वविख्यात पीतांबरा पीठ में चंद्रग्रहण के कारण कोई बदलाव नहीं किया गया है। सबकुछ सामान्य रूप से चल रहा है।