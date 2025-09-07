Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

चंद्र ग्रहण में भी खुला रहेगा एमपी का यह विश्वविख्यात मंदिर

Lunar eclipse- रविवार को पूर्ण चंद्रग्रहण है। देशभर की तरह एमपी में भी य​ह दिखाई देगा।

भोपाल

deepak deewan

Sep 07, 2025

Datia's world famous Pitambara Peeth temple will remain open during lunar eclipse
Datia's world famous Pitambara Peeth temple will remain open during lunar eclipse

Lunar eclipse- रविवार को पूर्ण चंद्रग्रहण है। देशभर की तरह एमपी में भी य​ह दिखाई देगा। चंद्रग्रहण का प्रारंभ रात 9.58 बजे से होगा तथा मोक्ष 8 सितबर को मध्यरात्रि 1 बजकर 26 मिनट पर होगा। ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो चुका है। इसके कारण प्रदेश के सभी छोटे बड़े मंदिर बंद हो चुके हैं। उज्जैन में महाकाल की आरती के समय में बदलाव किया गया है। यहां के मंगलनाथ मंदिर में भी भात पूजा अब बंद कर दी गई है। इधर दतिया के विश्वविख्यात पीतांबरा पीठ में चंद्रग्रहण के कारण कोई बदलाव नहीं किया गया है। सबकुछ सामान्य रूप से चल रहा है।

उज्जैन के हरसिद्धि माता मंदिर में ग्रहण का सूतक शुरु होने से पहले पूजन आरती की गई। सूतक लगने के बाद माता की प्रतिमा को स्पर्श नहीं किया जाएगा। गर्भगृह में प्रवेश नहीं होगा। इस दौरान भक्त बाहर से ही माता के दर्शन कर सकेंगे। ग्रहण शुरु होते ही मंदिर के पट बंद कर दिए जाएंगे। सोमवार को सुबह 5 बजे माता की प्रतिमा का शुद्धि स्नान करने के बाद पूजन आरती शुरू होगी।

मैहर में चंद्रग्रहण के दौरान संध्या आरती और भोग प्रसाद नहीं लगाया जाएगा। मंदिर के पट समयानुसार ही बंद होंगे। सुबह स्नान के बाद पूजा अर्चना शुरु होगी। सलकनपुर के बिजासन माता मंदिर में भी ग्रहण के दौरान पट बंद कर दिए जाएंगे। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में दोपहर 12.57 बजे से भक्तों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है।

महाकाल की आरती के समय में होगा बदलाव

रविवार को चंद्रग्रहण का प्रारंभ रात 9.58 बजे से तथा मोक्ष 8 सितबर को मध्यरात्रि 1 बजकर 26 मिनट पर होगा। महाकाल में ग्रहण समाप्ति के बाद परपरानुसार मंदिर एवं मंदिर परिसर धुलवाया जाएगा। दर्शन व्यवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। शयन आरती रात 9.58 के पूर्व पट बंद किए जाएंगे। शयन आरती रात 9.30 बजे प्रारंभ होगी। नि:शुल्क अन्नक्षेत्र में चन्द्रग्रहण के कारण भोजन प्रसादम का वितरण नहीं होगा।

भातपूजा 11 बजे तक हुई

मंगलनाथ गादीपति महंत राजेंद्र भारती एवं प्रशासक केके पाठक ने बताया कि सूतककाल से लेकर ग्रहण काल तक पूजा एवं मूर्ति स्पर्श निषेध होता है। मंगलनाथ मंदिर पर भात पूजन का विधान है, परंतु चंद्र ग्रहण के कारण रविवार को सुबह 11 बजे तक भात पूजन हुई। दोपहर 1 बजे से सूतककाल शुरू हो गया। अब संपूर्ण पूजन एवं गर्भगृह में प्रवेश एवं भगवान को स्पर्श करना निषेध रहेगा।

खास बात यह है कि चंद्रग्रहण के दौरान दतिया के पीतांबरा मंदिर में कोई परिवर्तन नहीं हाेगा। यहां पहले की तरह सभी कार्य सुचारू रहेंगे। पीतांबरा पीठ के व्यवस्थापक महेश दुबे बताते हैं कि किसी भी ग्रहण में मंदिर के पट बंद नहीं होते हैं। सब यथावत चलता रहता है। ग्रहण के दौरान गर्भग्रह की लाइटें बंद कर दी जाती हैं।

7 सितंबर को भी शाम 7 बजे माता पीतांबरा की श्रंगार आरती होगी जबकि रात 9 बजे शयन आरती भी होगी। परिसर में स्थापित अन्य मंदिरों में भी नियमित पूजा पाठ होगी। कोई अनुष्ठान, पूजन पाठ नहीं रुकेगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

07 Sept 2025 04:14 pm

Published on:

07 Sept 2025 04:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / चंद्र ग्रहण में भी खुला रहेगा एमपी का यह विश्वविख्यात मंदिर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट