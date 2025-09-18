एमपी में किसानों में फैल रहा जानलेवा वायरस, हर तीसरे मरीज की जान को खतरा, सीएम ने किया ट्वीट

Melioidosis Virus- मध्यप्रदेश में एक जानलेवा वायरस फैल रहा है। यह विशेष रूप से धान किसानों को संक्रमित कर रहा है। भोपाल स्थित एम्स की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में घातक रोग मेलियोइडोसिस तेजी से फैल रहा है। बैक्टीरिया जनित यह रोग बेहद घातक होता है और इसके लक्षण टीबी जैसे होते हैं। समय पर समुचित इलाज न मिलने पर हर तीसरे मरीज की जान चली जाती है। एम्स की रिपो‌र्ट के अनुसार मध्यप्रदेश में धान का रकबा बढ़ने से दूषित पानी से यह संक्रमण फैल रहा है। ज्यादातर किसान या खेती के काम में लगे लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। एम्स की रिपोर्ट सामने आने के बाद सीएम मोहन यादव ने इसकी गंभीरता को देखते हुए संज्ञान लिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया कि मेलियोइडोसिस की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।