बंगाल की खाड़ी में बना ‘डिप्रेशन’, अगले 48 घंटे बारिश की चेतावनी, IMD अलर्ट

IMD Rain: एमपी के भोपाल शहर में मौसम का मिजाज बदल गया है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की ओर बने डिप्रेशन के कारण बड़ी मात्रा में नमी आ रही है। इसके कारण बादल, कुहासा, हल्की बौंछारे और बूंदाबांदी की स्थिति बन गई है। बादलों के चलते रात के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में रात में सर्दी पर फिलहाल विराम लगा हुआ है। शाम के समय शहर के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी को दौर शुरू हुआ जो देर रात तक जारी रहा।