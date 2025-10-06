धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान, हिंदुओं को गुलामी की आदत सनातन धर्म की गिनाईं कमियां

Dhirendra shastri controversial statement: मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने हाल ही में एक बयान दिया है। जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा है कि हिंदुओं को गुलामी की आदत लग गई है, उन्हें बार-बार जगाना पड़ता है। यही नहीं उन्होंने सनातन धर्म की कमियां भी गिनाईं। इन कमियों को गिनाते हुए उन्होंने बताया कि क्यों हिंदू सनातन धर्म को छोड़ धर्मांतरण कर रहे हैं। जानें और क्या बोले पंडित धीरेंद्र शास्त्री..