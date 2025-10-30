सावधान! *21# डायल किया तो खाली होगा बैंक अकाउंट, साइबर ठगों की चाल से पुलिस ने किया अलर्ट

साइबर पुलिस के अनुसार, ठग खुद को किसी बैंक, मोबाइल कंपनी या सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर कॉल करते हैं। वे किसी बहाने से पीड़ित से मोबाइल पर *21 (मोबाइल नंबर)# जैसे कोड डायल करने को कहते हैं। जैसे ही व्यक्ति ये कोड डायल करता है, उसके नंबर पर आने वाले सभी कॉल और एसएमएस ठग के मोबाइल पर फॉरवर्ड हो जाते हैं। इसके बाद फ्रॉडस्टर को मोबाइल पर आने वाले ओटीपी, बैंक अलर्ट और वेरिफिकेशन कोड तक पहुंच जाते हैं। ओटीपी का उपयोग कर अपराधी पीड़ित का अकाउंट और बैंक ऐप तक बना लेते हैं।