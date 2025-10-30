Patrika LogoSwitch to English

सावधान! *21# डायल किया तो खाली होगा बैंक अकाउंट, साइबर ठगों की चाल से पुलिस ने किया अलर्ट

Cyber Fraud Alert : ये जरूर याद रखें- बैंक या सेवा प्रदाता कभी भी आपसे किसी तरह का कोड डायल करने या कोड बताने को नहीं कहता। साइबर ठगों की नई चाल को लेकर पुलिस ने अलर्ट जारी किया।

भोपाल

image

Faiz Mubarak

Oct 30, 2025

Cyber Fraud Alert

...तो खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट (Photo Source- Patrika)

Cyber Fraud Alert :मध्य प्रदेश में साइबर अपराधियों का एक नया और खतरनाक ठगी का तरीका सामने आया है। भोपाल साइबर क्राइम और क्राइम ब्रांच ने लोगों को अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि अब ठग मोबाइल कॉल और मैसेज को अपने नंबर पर फॉरवर्ड कर बैंक खातों और व्हाट्सऐप तक पहुंच बना रहे हैं। पुलिस ने इसे नया और खतरनाक मोबाइल फ्रॉड पैटर्न बताया है। अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि ज़रा सी लापरवाही लोगों का पूरा डिजिटल डेटा खतरे में डाल सकती है।

मामले को लेकर एडिशनल डीसीपी साइबर और क्राइम ब्रांच शैलेंद्र सिंह चौहान का कहना है कि, ऐसे कॉल से सावधान रहें। किसी भी नंबर को डॉयल करने से पहले जांच कर लें। वर्तमान में साइबर ठगी का नंबर कोड और कमांड से जुड़ा हुआ नया ट्रेंड सामने आया है। ऐसे नंबर और कोड को से डायल करने से बचना चाहिए।

*21 (मोबाइल नंबर)# कोड डायल न करें

साइबर पुलिस के अनुसार, ठग खुद को किसी बैंक, मोबाइल कंपनी या सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर कॉल करते हैं। वे किसी बहाने से पीड़ित से मोबाइल पर *21 (मोबाइल नंबर)# जैसे कोड डायल करने को कहते हैं। जैसे ही व्यक्ति ये कोड डायल करता है, उसके नंबर पर आने वाले सभी कॉल और एसएमएस ठग के मोबाइल पर फॉरवर्ड हो जाते हैं। इसके बाद फ्रॉडस्टर को मोबाइल पर आने वाले ओटीपी, बैंक अलर्ट और वेरिफिकेशन कोड तक पहुंच जाते हैं। ओटीपी का उपयोग कर अपराधी पीड़ित का अकाउंट और बैंक ऐप तक बना लेते हैं।

साइबर पुलिस की एडवाइजरी

-किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर *21 या कोई अन्य कोड डायल न करें।
-बैंक अकाउंट, ओटीपी या मोबाइल से जुड़ी गोपनीय जानकारी किसी से साझा न करें।
-संदिग्ध कॉल या मैसेज आने पर तुरंत ब्लॉक कर रिपोर्ट करें।
-मोबाइल की कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग की नियमित जांच करें।

कहां करें शिकायत?

सायबर अपराध की शिकायत के लिए राष्ट्रीय सायबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 या भोपाल सायबर क्राइम हेल्पलाइन 9479990636 पर संपर्क करें।

30 Oct 2025 12:47 pm

