‘AI’ और ‘सायबर सिक्योरिटी’ की पढ़ाई कर सकेंगे स्टूडेंट्स, जल्द शुरु होगी ‘डिजिटल युनिवर्सिटी’

MP News: मध्यप्रदेश में जल्द एक अलग डिजिटल यूनिवर्सिटी शुरू की जाएगी। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा मंत्री इन्दर परमार ने नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी एवं इसी प्रकार कार्य कर रहे अन्य विश्वविद्यालयों के बारे में विस्तृत अध्ययन करने के बाद मध्यप्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित करने का ब्लू प्रिंट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बीते दिन मंत्रालय में उन्होंने अधिकारियों के साथ इस संबंध में विस्तार से चर्चा की। प्रस्तावित डिजिटल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर एवं अन्य प्रोग्राम प्रारंभ करने पर भी चर्चा हुई। ये प्रोग्राम आधुनिक तकनीक पर आधारित होंगे।