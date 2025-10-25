जहरीले कफ सिरप मामले में हर स्तर पर लापरवाही, दिग्विजय ने डिप्टी सीएम का इस्तीफा मांगा

Digvijay Singh demands Deputy CM's resignation in poisonous cough syrup case (image-source-ANI)
Digvijay singh- छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप कोल्ड्रिफ से 22 मासूमों की जान लेने के मामले में गिरफ्तार दवा कंपनी के मालिक रंगनाथन की दिवाली जेल में ही मनी। अब तक इस मामले में पांच आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें दवा कंपनी के मालिक रंगनाथन, केमिकल एनालिस्ट के. महेश्वरी, परासिया के डॉक्टर प्रवीण सोनी, छिंदवाड़ा के होलसेलर न्यू अपना फार्मा के राकेश सोनी और अपना मेडिकल स्टोर्स परासिया के फार्मासिस्ट सौरभ जैन शामिल हैं। पहली गिरफ्तारी डॉक्टर प्रवीण सोनी की हुई थी, इसके बाद रंगनाथन को चेन्नई से पकड़ा गया, जो विदेश भागने की फिराक में था। इस बीच राज्य के पूर्व सीएम व दिग्गज कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने इसे बेहद गंभीर मामला बताते हुए उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा भी मांगा।
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आज प्रेस कान्फ्रेंस में राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने प्रदेश में जहरीली कफ सिरप से हुई बच्चों की मौतों के लिए ड्रग टेस्टिंग एजेंसी के नियामक ढांचे की विफलता और हर स्तर पर लापरवाही को दोषी बताया। दिग्विजय सिंह ने अधिनियम में सजा के प्रावधानों को कम किए जाने को भी इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देने वाला बताया।
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने बताया कि उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री को भी एक पत्र लिखा है जिसमें कई सुधारात्मक उपाय सुझाए गए हैं। उन्होंने मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इतने गंभीर मामले में तो उपमुख्यमंत्री को इस्तीफा दे ही देना चाहिए था। सीएम को भी उनसे तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए था।
इधर मामले की जांच अभी भी जारी है। एसआईटी के सूत्रों के अनुसार, पूछताछ में नए तथ्य सामने आने पर रंगनाथन को दोबारा पुलिस रिमांड पर लिया जा सकता है।
