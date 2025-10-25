जहरीले कफ सिरप मामले में हर स्तर पर लापरवाही, दिग्विजय ने डिप्टी सीएम का इस्तीफा मांगा

Digvijay singh- छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप कोल्ड्रिफ से 22 मासूमों की जान लेने के मामले में गिरफ्तार दवा कंपनी के मालिक रंगनाथन की दिवाली जेल में ही मनी। अब तक इस मामले में पांच आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें दवा कंपनी के मालिक रंगनाथन, केमिकल एनालिस्ट के. महेश्वरी, परासिया के डॉक्टर प्रवीण सोनी, छिंदवाड़ा के होलसेलर न्यू अपना फार्मा के राकेश सोनी और अपना मेडिकल स्टोर्स परासिया के फार्मासिस्ट सौरभ जैन शामिल हैं। पहली गिरफ्तारी डॉक्टर प्रवीण सोनी की हुई थी, इसके बाद रंगनाथन को चेन्नई से पकड़ा गया, जो विदेश भागने की फिराक में था। इस बीच राज्य के पूर्व सीएम व दिग्गज कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने इसे बेहद गंभीर मामला बताते हुए उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा भी मांगा।